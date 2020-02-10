Оскар-2020: роскошные фото звезд с красной дорожки

Наконец одна из самых ожидаемых церемоний награждения года – Оскар 2020 – началась в Лос-Анджелесе. И, если для номинантов это волнующее событие, то для большинства гостей еще один шанс похвастаться роскошным образом. Кто из звезд поражал нарядом на красной дорожка Оскара – читайте дальше на LifeStyle 24.

Старт 92-й церемонии награждения Оскар-2020 запланирован на 9 февраля 15:00 в Лос-Анджелесе по американскому вмемени и на 10 февраля 3:00 ночи по киевскому времени. Однако звезды традиционно прибывают на мероприятие за несколько часов до официальной части.

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Красная дорожка перед театром "Долби" есть едва ли не самым ожидаемым моментом в году и для мировых дизайнеров, ведь за нарядами, над которыми они работают месяцами, следят не меньше, чем за лауреатами премии.

Стилисты, дизайнеры, модельеры тратят сотни часов на создание безупречных образов, а звездам остается миссия подать тот или иной образ в лучшем свете. Поэтому, кому из знаменитостей сегодня это удалось – смотрите далее на LifeStyle 24.

Красная дорожка Оскара-2020

Билли Портер



Билли Портер на красной дорожке Оскара 2020

Паразиты



Весь актерский состав фильма "Паразиты" – номинанта премии Оскар

Джулия Баттерс



Маленькая звезда фильма Тарантино "Однажды в Голливуде" Джулия Баттерс

Сигурни Уивер



Легендарная актриса из фильмов "Аватар" и "Чужой" тоже прибыла на Оскар-2020

Минди Калинг



Минди Калинг, которая недавно снялась в сериале "Утреннее шоу" с Уизерспун и Энистон, тоже прибыла на событие

Спайк Ли и Тоня Спайк Ли



Спайк Ли и Тоня Льюис Ли на красной дорожке Оскара 2020

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Билли Айлиш



Билли Айлиш, пятикратная обладательница Грэмми, прибыла на Оскар-2020 в образе от​ Chanel / Images

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