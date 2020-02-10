24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Оскар-2020: роскошные фото звезд с красной дорожки

97 Читати новину українською
Красная дорожка Оскара-2020: фото / Instagram / @theacademy

Наконец одна из самых ожидаемых церемоний награждения года – Оскар 2020 – началась в Лос-Анджелесе. И, если для номинантов это волнующее событие, то для большинства гостей еще один шанс похвастаться роскошным образом. Кто из звезд поражал нарядом на красной дорожка Оскара – читайте дальше на LifeStyle 24.

Старт 92-й церемонии награждения Оскар-2020 запланирован на 9 февраля 15:00 в Лос-Анджелесе по американскому вмемени и на 10 февраля 3:00 ночи по киевскому времени. Однако звезды традиционно прибывают на мероприятие за несколько часов до официальной части.

К теме: Церемония награждения премии Оскар-2020: онлайн-трансляция

Красная дорожка перед театром "Долби" есть едва ли не самым ожидаемым моментом в году и для мировых дизайнеров, ведь за нарядами, над которыми они работают месяцами, следят не меньше, чем за лауреатами премии.

Стилисты, дизайнеры, модельеры тратят сотни часов на создание безупречных образов, а звездам остается миссия подать тот или иной образ в лучшем свете. Поэтому, кому из знаменитостей сегодня это удалось – смотрите далее на LifeStyle 24.

Красная дорожка Оскара-2020

Билли Портер

оскар красная дорожка
Билли Портер на красной дорожке Оскара 2020

Паразиты

оскар красная дорожка
Весь актерский состав фильма "Паразиты" – номинанта премии Оскар

Джулия Баттерс

оскар красная дорожка
Маленькая звезда фильма Тарантино "Однажды в Голливуде" Джулия Баттерс

Сигурни Уивер

оскар красная дорожка
Легендарная актриса из фильмов "Аватар" и "Чужой" тоже прибыла на Оскар-2020

Минди Калинг

оскар красная дорожка
Минди Калинг, которая недавно снялась в сериале "Утреннее шоу" с Уизерспун и Энистон, тоже прибыла на событие

Спайк Ли и Тоня Спайк Ли

оскар червона доріжка
Спайк Ли и Тоня Льюис Ли на красной дорожке Оскара 2020

К теме: Режиссер Спайк Ли почтил погибшего Коби Брайанта на красной дорожке Оскара

Билли Айлиш

Червона доріжка Оскара-2020
Билли Айлиш, пятикратная обладательница Грэмми, прибыла на Оскар-2020 в образе от​ Chanel / Images

Новость обновляется ...

 

Все фото: Getty Images

Где, как и сколько будет лечиться первый украинец с коронавирусом
9 февраля
936
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Голливуд Новости LifeStyle Кино Оскар 2020 Оскар
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
9 февраля 16:00 Оскар-2020: что известно об актерах, которые претендуют на "Лучшую мужскую роль"
Марта Вересюк 230
9 февраля 15:08 Готовность к Оскару: как хорошо вы знаете номинантов на лучший фильм 2020 – тест
Юлія Ліпенцева 269
9 февраля 14:43 Фильмы-номинанты на Оскар-2020
Марта Вересюк 2375
9 февраля 10:33 "1917": антивоенный манифест режиссера Сэма Мендеса
Юлія Ліпенцева 95
8 февраля 19:55 Участница первого полуфинала Нацотбора Евровидения Марина Круть: "Люди идут ко мне за душой"
Юлія Девда 287
Новости
Больше новостей
Залиште відгук