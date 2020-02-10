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Оскар-2020: какой фильм получил больше всего статуэток

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Фильм "Паразиты" получил самую престижную награду / Getty Imagies

В ночь с 9 на 10 февраля по киевскому времени, отгремело самое ожидаемое событие в мире кинематографа – 92 церемония награждения премии Оскар-2020. Самую престижную премию "Лучший фильм года" получил фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Джун Хо.

Кинокартина также получила статуэтку за "Лучший иностранный фильм", "Лучший оригинальный сценарий", а Пон Джун Хо получил награду как "Лучший режиссер".

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Эпическая драма "1917", которая стала одной из самых ожидаемых лент на военную тематику в 2020 году унесла 3 статуэтки Оскар: за "Лучший звук", "Лучшие визуальные эффекты" и "Лучшую операторскую работу".

Кинолента "Джокер" режиссера Тодда Филлипса, которая стала самым кассовым фильмом снятым по мотивам комиксов получила 2 статуэтки Оскар: за "Лучшую музыку к фильму", а Хоакин Фекникс со слезами на глазах одержал победу в "Лучшая мужская роль".

Не уступила "Джокеру" кинокартина голливудского режиссера Квентина Таррантино "Однажды в Голливуде", которая также забрала 2 оскаровские статуэтки. "Лучшую мужскую роль второго плана" получил Брэд Питт, второй Оскар фильм получил за "Лучшая работа художника-постановщика".

Не сдал позиций и фильм "Аутсайдеры" ("Ford против Ferrari") режиссера Джеймса Мэнголда, основанный на реальных событиях. Лента получила победу в номинациях "Лучший звуковой монтаж" и "Лучший монтаж".


Фильмы, которые получили больше всего статуэток "Оскар"

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Автор: Юлия Турелык
Теги: LifeStyle Голливуд Оскар 2020 Инфографика Награды Оскар Кино
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