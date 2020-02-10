Оскар-2020 Рене Зеллвегер стала лучшей актрисой

Многие звезды Голливуда уже получили свои статуэтки и со спокойной душой следят за награждением Оскара-2020. Однако самые престижные категории всегда оставляют "на десерт". Поэтому ближе к завершению знакового события стало известно, что победу в номинации "Лучшая женская роль" получила Рене Зеллвегер.

Именно сегодня, 9 февраля, и Лос-Анджелес, и США, и весь мир следят за награждением звезд Голливуда премиями Оскар-2020. Театр "Долби" принял сотни знаменитостей, среди которых друзья номинантов, приглашены гости и сами претенденты.

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Пока награжденные знаменитости приходят в себя от счастья, Американская академия киноискусства назвала лауреата одной из главных категорий – "Лучшая женская роль". Ею стала Рене Зеллвегер, которая сыграла главную роль в фильме "Джуди".