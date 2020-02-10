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Оскар-2020: "Паразиты" стал лучшим фильмом

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Оскар-2020: Лучшим фильмом года признали "Паразитов"

Самое ожидаемое событие в мире кинематографа – 92 церемония награждения Оскар-2020 – состоялась в ночь с 9 на 10 февраля по киевскому времени. Среди 24 номинаций одной из самых престижных считается "Лучший фильм года". Стало известно, что ее лауреатом стала лента "Паразиты" режиссера Пон Джун Хо.

Легендарный театр "Долби", что в Лос-Анджелесе, традиционно принял сотни звезд Голливуда, которые собрались, чтобы первыми узнать имена победителей премии.

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Так, уже сегодня, в ночь с 9 на 10 февраля по киевскому времени, Американская академия киноискусства объявила лауреата Оскара-2020 в самой престижной номинации – "Лучший фильм года". Обладателем статуэтки стал фильм "Паразиты" во главе с режиссером Пон Джун Хо и талантливой съемочной командой, среди которых сценаристы, костюмеры, операторы, монтажники, гримеры и другие.

В одной из главных категорий Оскара-2020"Лучший фильм года" – победу одержала картина "Паразиты" режиссера Пон Джун Хо.

Сюжет оскароносного фильма разворачивается в семье Ки-Тхэка. Четверо членов семейства понимают, что у них мрачные перспективы, ведь зарабатывать на жизнь, собирая коробки для пиццы – не слишком прибыльное дело. Однако ситуация в семье резко меняется, когда друг старшего сына Ки-Ву рекомендует хороший заработок. По словам товарища, его знакомые, состоятельная семья, ищут репетитора для своей дочери. Парень из бедной семьи, не раздумывая, решает воспользоваться возможностью и подделать документы о своем образовании. Богачи с распростертыми объятиями принимают парня на работу, но тот не собирается останавливаться на достигнутом. Доверчивые родители не знали, какой приговор подписали себе в тот момент, когда впустили Ки-Ву в дом.

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Автор: Марта Вересюк
Теги: Оскар Оскар 2020 Голливуд Новости LifeStyle Кино LifeStyle
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