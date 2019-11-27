Оскар-2020: назвали главных претендентов на премию

Компания Gold Derby, которая занимается прогнозированием наград, назвала свой список номинантов. Часто прогнозы совпадают с реальными победителями Оскара, поэтому на этот перечень рекомендуем обратить особое внимание.

Главных претендентов на Оскар обнародовали на официальном сайте Gold Derby. По информации букмекеров, статуэтку Оскар за лучший фильм получит "Ирландец", режиссер которого – Мартин Скорсезе – также может победить в номинации как лучший режиссер. Награду за лучшую мужскую роль получит Хоакин Феникс ("Джокер"), а за женскую – Рене Зеллвегер ("Джуди").

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В компании пояснили, что среди претендентов только те фильмы, премьеры которых уже официально подтверждены. В случае анонса новых фильмов или снятия с запланированного проката старых, список будет обновляться.

Что известно о компании Gold Derby?Это американский веб-сайт по прогнозированию и развлекательным наградам, основан в 2000 году Томом о'Нилом. Представители компании на основе собственных наблюдений и оценок фанатов называют претендентов на лучшие премии мира. В 2015 году веб-сайт был приобретен Penske Media Corporation.

Главные претенденты на Оскар-2020

Лучший фильм: "Ирландец", "Однажды в Голливуде", "Брачная история", "Паразиты", "1917", "Кролик Джоджо", "Маленькие женщины", "Джокер", "Аутсайдеры" и "Секс-бомба";

Лучший режиссер: Мартин Скорсезе ("Ирландец"), Квентин Тарантино ("Однажды в Голливуде") и Пон Джун Хо ("Паразиты");

Лучшая мужская роль: Хоакин Феникс ("Джокер"), Адам Драйвер ("Брачная история") и Роберт Де Ниро ("Ирландец");

Лучшая женская роль: Рене Зеллвегер ("Джуди"), Скарлетт Йохансон ("Брачная история") и Шарлиз Терон ("Секс-бомба");

Лучшая женская роль второго плана: Лора Дерн ("Брачная история"), Дженнифер Лопес ("Стриптизерши"), Марго Робби ("Секс-скандал");

Лучшая мужская роль второго плана: Брэд Питт ("Однажды в Голливуде"), Аль Пачино ("Ирландец"), Том Круз ("Прекрасный день по соседству");

Лучший адаптированный сценарий: "Ирландец", "Кролик Джоджо", "Маленькие женщины";

Лучший оригинальный сценарий: "Брачная история", "Однажды в Голливуде", "Паразиты";

Лучшая операторская работа: "1917", "Однажды в Голливуде", "Ирландец";

Лучший дизайн костюмов: "Однажды в Голливуде", "Маленькие женщины", "Рокетмэн";

Лучший монтаж: "Ирландец", "Однажды в Голливуде", "Аутсайдеры";

Лучшая работа художника-постановщика: "Однажды в Голливуде", "Ирландец", "1917";

Лучший звуковой монтаж: "1917", "Аутсайдеры", "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение";

Лучший звук: "1917", "Аутсайдеры", "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение";

Лучший анимационный полнометражный фильм: "История игрушек 4", "Холодное сердце 2", "Как приручить дракона 3: Скрытый мир".

Что известно об Оскаре-2020?92-я церемония вручения премий Оскар намечена на 9 февраля 2020 года. Номинанты на кинопремию будут объявлены 13 января 2020 года. Традиционно, в декабре 2019 года появится шорт-лист, в котором будут указаны вероятные номинанты на премию. В 2020 году церемония проведения премии может состояться без ведущего, как это было в 2019-м.