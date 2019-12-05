Оскар-2020: объявлен лонг-лист номинантов за лучшие визуальные эффекты

11 Читати новину українською
Оскар-2020 / Коллаж: LifeStyle 24

День проведения престижной церемонии награждения Оскар-2020 становится все ближе, а значит скоро мы узнаем всех кандидатов на культовые номинации премии. Так, на днях Американская академия киноискусства огласила лонг-лист претендентов в категории "Самые лучшие визуальные эффекты".

На днях в сети появился список главных претендентов на самые престижные номинации Оскара-2020. А накануне Американская академия искусства объявила список кандидатов в категории "Самые лучшие визуальные эффекты". Об этом сообщает издание Variety.

К теме: Оскар-2020: все, что следует знать о престижной кинопремии

Как и ожидали поклонники американского кинематографа, в лонг-лист попали такие фильмы: "Мстители: Финал", "Алладин", "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение", "Король Лев", "Алита: Боевой ангел" и "Двойник". Однако позже в список добавился также фильм Мартина Скорсезе "Ирландец", а также "Кошки", где главную роль сыграла Тейлор Свифт.

Напомним, на днях в сети появилось возмущение зрителей относительно непрофессиональной съемки фильма "Ирландец". Наблюдательные фанаты заметили некачественно снятый момент с Робертом де Ниро, где тот "бил ногами воздух" в сцене, где должен применять силу к продавцу магазина.

Пожар в колледже Одессы: погибла 17-летняя студентка
сегодня
2609
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Оскар Оскар 2020 Кино
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
4 декабря 18:03 Меню на Новый год 2020: какие вкусные блюда приготовить дома
Квітослава Туз 11763
4 декабря 12:01 Свадьба в високосный год: можно ли жениться в 2020 году
Квітослава Туз 15046
3 декабря 15:32 Отдых в Италии: подборка самых интересных мест, которые должен увидеть каждый
Марія Лелека 702
3 декабря 14:01 Високосный 2020 год: запреты и народные приметы
Квітослава Туз 44009
3 декабря 13:23 Когда зажгут главную новогоднюю елку 2020 года в Киеве: дата
Юлія Турелик 544
Новости
Больше новостей
Залиште відгук