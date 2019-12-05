Оскар-2020: объявлен лонг-лист номинантов за лучшие визуальные эффекты

День проведения престижной церемонии награждения Оскар-2020 становится все ближе, а значит скоро мы узнаем всех кандидатов на культовые номинации премии. Так, на днях Американская академия киноискусства огласила лонг-лист претендентов в категории "Самые лучшие визуальные эффекты".

На днях в сети появился список главных претендентов на самые престижные номинации Оскара-2020. А накануне Американская академия искусства объявила список кандидатов в категории "Самые лучшие визуальные эффекты". Об этом сообщает издание Variety.

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Как и ожидали поклонники американского кинематографа, в лонг-лист попали такие фильмы: "Мстители: Финал", "Алладин", "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение", "Король Лев", "Алита: Боевой ангел" и "Двойник". Однако позже в список добавился также фильм Мартина Скорсезе "Ирландец", а также "Кошки", где главную роль сыграла Тейлор Свифт.

Напомним, на днях в сети появилось возмущение зрителей относительно непрофессиональной съемки фильма "Ирландец". Наблюдательные фанаты заметили некачественно снятый момент с Робертом де Ниро, где тот "бил ногами воздух" в сцене, где должен применять силу к продавцу магазина.