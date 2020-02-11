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Оскар-2020 раскритиковали за шутку о визуальных эффектах в фильме "Кошки"

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Оскар-2020 раскритиковали за шутку / NME

После Оскара-2020 прошло уже два дня, но послевкусие, кажется, не будет покидать нас еще долго. В сети появилась информация, что не всем фанатам премии понравились шутки, которые звучали на 92-й церемонии награждения, из-за чего организаторов Оскара резко раскритиковали.

Члены общества специалистов по визуальным эффектам выразили свое недовольство шуткой об их работе над фильмом "Кошки" (Cats). На сайте издания Deadline отмечается, что компания раскритиковала Американскую академию киноискусства за их неуместную иронию в отношении спецэффектов в фэнтезийном проекте.

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Напомним, фильм "Кошки" вышел на большие экраны в конце декабря 2019 года. Через несколько дней после премьеры ленту с Ребел Уилсон и Джеймсом Корденом отправили на доработку спецэффектов. Однако даже это не спасло фильм от провала.

А на церемонии награждения Оскар-2020 сама Ребел Уилсон и ее коллега Корден вышли на сцену в костюмах из "Кошек", чтобы назвать имена лауреатов в номинации "Лучшие визуальные эффекты".

Ребел Вілсон, Джеймс Корден, фільм Коти, Оскар-2020
Джеймс Корден и Ребел Уилсон на Оскаре-2020 / Fox News

Члены общества специалистов по визуальным эффектам заявили, что со стороны Академии неправильно списывать провал фильма только на качество визуальных эффектов. По их словам, одни лишь спецэффекты не могут спасти плохую картину от неудачи.

Также представители организации заявили, что шутка дискредитирует международное сообщество специалистов по созданию визуальных эффектов. По мнению работников компании, они выполняют достаточно сложную и огромную работу, благодаря которой должны быть отмечены, а не становиться причиной для насмешек.

Американская академия киноискусства пока не ответила на претензию недовольных коллег.

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино Оскар 2020 Голливуд
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