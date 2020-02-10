Оскар 2020: как звезды отреагировали на победу

В Лос-Анджелесе 10 февраля состоялась церемония вручения наград Оскар-2020. Это событие для всей киноиндустрии является кульминацией ее работы. Кто же получил заветную награду и какой была реакция звезд – читайте дальше.

Фильм "Паразиты"

Впервые главную награду кинопремии Оскар получил не англоязычный фильм. Южнокорейская драма "Паразиты" режиссера Пон Джун Хо получила четыре статуэтки, в часности в наиболее значимых номинациях – "Лучший фильм" и "Лучшая режиссерская работа".

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Пон Джун Хо не сдерживал эмоций. Стоя прямо на сцене признался, что сильно выпьет за победу, ведь в номинации "Лучший режиссер" обошел даже Мартина Скорсезе и Квентина Тарантино.



Награждение режиссера фильма "Паразиты" Пон Джун Хо / Getty Images

"Я учился на фильмах Мартина Скорсезе. Это для меня большая честь, я никогда не думал, что одержу победу", – сказал со сцены Пон Джун Хо.

Фильм "1917"

Букмекеры прогнозировали победу именно военной драме "1917". Так не произошло, но все же фильм несколько Оскаров получил:

"Лучший звук";

"Лучшие визуальные спецэффекты";

"Лучшая операторская работа".



Фильму "1917" пророчили победу / Getty Images

Хоакин Феникс

Лучшим актером, по мнению киноакадемии, стал Хоакин Феникс. Он сыграл роль Джокера в одноименном фильме. На сцене победитель не сдержал слез. Это его первая в карьере статуэтка Оскара. Чтобы сыграть Джокера, Хоакин за месяц похудел на 24 килограмма. Со сцены, кроме слов благодарности, заговорил о проблемах человечества.

"Мы чувствуем, или нас заставляют чувствовать, что мы отстаиваем разные ценности. Когда мы говорим о гендерном неравенстве или расизме, правах ЛГБТ, правах коренного населения – мы, прежде всего, говорим о борьбе с несправедливостью", – отметил Хоакин Феникс.



Хоакин Феникс / Getty Images

Брэд Питт

Для Брэда Питта это первый актерский Оскар. Он победил в номинации "Лучшая мужская роль второго плана". В 2014 году он уже получал награду, однако в номинации "Лучший продюсер". На этот раз на сцене он был менее разговорчивым и эмоциональным, поблагодарил любимого режиссера Квентину Тарантино в том числе и за фильм "Однажды в Голливуде", в котором он и сыграл роль.

"Это на самом деле о Квентине Джероме Тарантино. Ты оригинальный, единственный в своем роде. Киноиндустрия была бы намного суше без тебя. И мне нравится, что ты искал лучшее в людях. Ожидайте худшего, но ищите лучшее. Лео, я буду ездить на твои коктейли в любой день", – сказал Брэд Питт.



Брэд Питт / Getty Images

Рене Зеллвегер

Лучшую женскую роль исполнила Рене Зеллвегер в фильме "Джуди". Для актрисы это уже вторая статуэтка в карьере. Правда, первую получила аж 17 лет назад.



Рене Зеллвегер / Getty Images

Неожиданным моментом церемонии награждения стал выход на сцену Эминема. Культовый артист исполнил для гостей песню Lose Yourself, за которую рэпер в далеком 2003 году также получил статуэтку в номинации "Лучший оригинальный саундтрек" к фильму "Восьмая миля". Рэперу подпевал весь зал.



Самые престижные награды Оскар-2020 / Инфографика 24 канала