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Оскар-2020: самые красивые звездные пары на красной дорожке

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Самые стильные пары на Оскаре-2020 / LifeStyle 24

В Лос-Анджелесе в театре "Долби", в ночь с 9 на 10 февраля, отгремело одно из самых ожидаемых кинособытий года – церемония вручения наград Оскар. Редакция LifeStyle 24 собрала самые красивые и стильные пары, которые вышли вместе на красную дорожку.

Ежегодно Оскар сопровождается не только вручением желаемых статуэток, но и дает очередной повод покрасоваться на красной дорожке всем знаменитостям и продемонстрировать свои роскошные образы.

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На красной дорожке эффектно выглядели Сальма Хайек, Панелопа Крус, Рене Зеллвегер, Марго Робби и другие звезды. Однако мы обратили внимание на пары, которые невероятно дополняли друг друга и приковали к себе внимание всех фотографов.

оскар-2020
Николь Кемпел и Антонио Бандерас

оскар-2020
Рами Малек и Люси Бойнтон

оскар-2020
Скарлетт Йоханссон и Колин Жост

оскар-2020
Том Хэнкс и Рита Уилсон

оскар-2020
Натали Портман и Бенджамин Мильпье

оскар-2020
Хоакин Феникс и Руни Мара

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Автор: Юлия Турелык
Теги: LifeStyle Оскар 2020 Оскар Голливуд
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