Оскар-2020: самые красивые звездные пары на красной дорожке
В Лос-Анджелесе в театре "Долби", в ночь с 9 на 10 февраля, отгремело одно из самых ожидаемых кинособытий года – церемония вручения наград Оскар. Редакция LifeStyle 24 собрала самые красивые и стильные пары, которые вышли вместе на красную дорожку.
Ежегодно Оскар сопровождается не только вручением желаемых статуэток, но и дает очередной повод покрасоваться на красной дорожке всем знаменитостям и продемонстрировать свои роскошные образы.
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На красной дорожке эффектно выглядели Сальма Хайек, Панелопа Крус, Рене Зеллвегер, Марго Робби и другие звезды. Однако мы обратили внимание на пары, которые невероятно дополняли друг друга и приковали к себе внимание всех фотографов.
Николь Кемпел и Антонио Бандерас
Рами Малек и Люси Бойнтон
Скарлетт Йоханссон и Колин Жост
Том Хэнкс и Рита Уилсон
Натали Портман и Бенджамин Мильпье
Хоакин Феникс и Руни Мара