Оскар-2020: самые красивые звездные пары на красной дорожке

В Лос-Анджелесе в театре "Долби", в ночь с 9 на 10 февраля, отгремело одно из самых ожидаемых кинособытий года – церемония вручения наград Оскар. Редакция LifeStyle 24 собрала самые красивые и стильные пары, которые вышли вместе на красную дорожку.

Ежегодно Оскар сопровождается не только вручением желаемых статуэток, но и дает очередной повод покрасоваться на красной дорожке всем знаменитостям и продемонстрировать свои роскошные образы.

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На красной дорожке эффектно выглядели Сальма Хайек, Панелопа Крус, Рене Зеллвегер, Марго Робби и другие звезды. Однако мы обратили внимание на пары, которые невероятно дополняли друг друга и приковали к себе внимание всех фотографов.



Николь Кемпел и Антонио Бандерас



Рами Малек и Люси Бойнтон



Скарлетт Йоханссон и Колин Жост



Том Хэнкс и Рита Уилсон



Натали Портман и Бенджамин Мильпье



Хоакин Феникс и Руни Мара