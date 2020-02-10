Оскар-2020: самые курьезные моменты премии в фото

Наконец-то Оскар-2020 отгремел в Лос-Анджелесе. В течение целого года голливудские звезды готовились к престижной премии, а она пролетела как миг. Так, пока приглашенные гости покидают театр "Долби" и отправляются на after-party, редакция LifeStyle 24 предлагает вам посмотреть курьезные моменты престижной премии в фото.

Подготовка к Оскару-2020 длилась около года, ведь это событие считается одним из самых престижных и самых ожидаемых в мире кинематографа и в Голливуде, в частности. Однако, несмотря на насыщенную подготовку и статусность мероприятия, не всем приглашенным удалось отличиться отличным внешним видом, поведением или обычной мимикой. Все телекамеры и объективы папарацци были прикованы к звездам Оскара-2020. Поэтому приготовьтесь к порции забавных фото. Вам будет сложно сдержать смех.

Не пропустите! Церемония награждения премии Оскар-2020: онлайн-трансляция

К примеру, эпатажный артист бродвейского театра Билли Портер снова поразил всех своим экстравагантным нарядом, появившись в блестящей одежде на красной дорожке. Однако фанатов актера и Оскара не так удивил внешний вид звезды, как рассмешил его поступок после феерического появления на легендарном ковре. После позирования перед камерами актер поспешил найти свободный стул и теплый плед, пока ожидал других гостей и старт мероприятия.



Билли Портер после того, как прошелся по красной дорожке​ Оскара-2020 / Getty Images

На церемонии награждения Оскар-2020 отметилась также самая молодая участница премии Джулия Баттерз. 10-летняя девочка, сыгравшая одну из второстепенных ролей в фильме Тарантино "Однажды в Голливуде", принесла на киномероприятие необычный предмет. В ее маленькой розовой сумочке она спрятала сэндвич с индейкой.

What’s in your bag? Julia Butters apologizes to the vegans for bringing a turkey sandwich to the #Oscars: “I put a sandwich in my bag… Sometimes the food here is not for me” pic.twitter.com/rpcnnzPR9K — Variety (@Variety) February 9, 2020

Также в забавные моменты Оскара-2020 попал режиссер "Кролика Джоджо" Тайка Вайтити. Он решил спрятать свою награду под кресло и попал в объектив одного из гостей.

Taika Waititi putting his oscar under the chair is a mood. #Oscars



Brie Larson via Instagram Story. pic.twitter.com/rpC5tVOVfT — Brie Larson Online (@blarsononline) February 10, 2020

А вот звезды, которые выходили объявлять лауреатов в номинации "Лучшие визуальные эффекты", отличились тонким чувством юмора. Они появились на сцене в костюмах в стиле фильма "Кошки", поскольку лента на самом деле отличилась некачественными эффектами и даже была отправлена на доработку.