Оскар-2020: самые провальные образы красной дорожки

Несмотря на престижность и популярность премии Оскар-2020, на красной дорожке появляются не только те, кто могут похвастаться идеальным образом, но и те, кто не смог почувствовать грань между стилем и безвкусицей. Редакция LifeStyle 24 собрала самые провальные образы из легендарной дорожки Оскара-2020.

Роскошь, эффектность и помпезность – это прекрасно, если это касается образов для событий мирового уровня. Однако, к сожалению, зачастую все эти характеристики очень близко граничат с безвкусицей и пошлостью. Казалось бы, хотел как лучше, а получилось как всегда.

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Каждый год на красной дорожке Оскара-2020 своими нарядами, прическами или деталями образа удивляют новые знаменитости. Кому же в этом году не удалось произвести эффектное впечатление и пришлось попасть к подборку "самых провальных" образов – читайте далее в нашем материале.

Лора Дерн

К сожалению, номинантке Оскара-2020 Лоре Дерн пришлось быть первой среди звезд, образ которых считается не слишком удачным. Звезда фильма "Брачная история" появилась на красной дорожке в наряде от Armani Prive – в платье лаконичного кроя с черным лифом, расшитым бисером и бахромой.



Лора Дерн на красной дорожке Оскара 2020 / Getty Images

Оливия Колман

Следующей в театр "Долби" прибыла уже оскароносная актриса Оливия Колман. В 2019 году она стала лауреатом в номинации "Лучшая женская роль". И если в прошлом году знаменитость сверкала на сцене в довольно элегантном образе, то в этом ее выбор пал на экстравагантный наряд из бархата.



Оливия Колман на Оскаре-2020

Сирша Ронан

Еще одной актрисой, которая не смогла поразить фанатов безупречным образом, оказалась 25-летняя Сирша Ронан. Звезда фильма "Маленькие женщины", который принес ей номинацию на "Лучшую женскую роль", выбрала контрастное платье от Valentino, которое состояло из черно-белого "верха" и светло-сиреневого "низа".



Сирша Ронан в Оскаре-​2020

Кристен Уиг



Киноактриса Кристен Уиг пришла в довольно странном образе на красную дорожку

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