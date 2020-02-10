Церемония награждения премии Оскар-2020: онлайн-трансляция

Церемония награждения Оскар-2020 началась в театре "Долби" 9 февраля по местному времени Лос-Анджелеса и 10 февраля ночью по киевскому времени. Редакция LifeStyle 24 предлагает смотреть онлайн-трансляцию Оскара-2020 у нас на сайте.

Традиционно перед феерическим шоу и торжественным вручением статуэток звезды прибывают на красную дорожку Оскара-2020 вблизи театра "Долби". Сотни знаменитостей посетили церемонию награждения, чтобы поддержать своих коллег. Торжественное прибытие звезд началось, как всегда, за несколько часов до самой премии Оскар.

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Добавим, что онлайн-трансляцию премии Оскар-2020 можно посмотреть на официальном сайте кинонаграды на телеканале "Украина", а также на телеканале ABC. В целом, онлайн-трансляция церемонии награждения Оскар-2020 будет доступна как минимум в 225 странах мира.

Когда состоится премия Оскар-2020?

Трансляция красной дорожки – 9 февраля в 15:30 в Лос-Анджелесе и 10 февраля в 1:30 в Украине.

Трансляция церемонии награждения – 9 февраля в 17:00 в Лос-Анджелесе и 10 февраля в 3:00 в Украине.

Онлайн-трансляция Оскара-2020:

Напомним, отбор номинантов премии Оскар начался еще 2 января и завершился 7 января 2020 года. Имена всех номинантов были объявлены 13 января, а 27 января для голливудских звезд был устроен традиционный завтрак, куда пришли все претенденты на Оскар-2020. Голосование за победителей в 24 категориях началось 30 января и завершилось 4 февраля. А уже сегодня, 9 февраля (в Украине – 10 февраля) проходит 92 церемония награждения лауреатов Оскара-2020.