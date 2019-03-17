Оскар – не показатель таланта, – Джулия Робертс сделала громкое заявление про свою награду

Знаменитая голливудская актриса Джулия Робертс в новом интервью призналась, что именно помогло ей получить одну из самых желанных статуэток в киноиндустрии. Как заявила знаменитость, талант не сыграл в этом первостепенную роль.

Главная героиня фильма "Красотка" Джулия Робертс получила статуэтку Оскар за лучшую женскую роль в 1991 году. После этого ее популярность возросла в несколько раз, а о ее таланте писали едва ли не все знаменитые глянцы. Однако, как отметила актриса в своем новом интервью для The Guardian, талант сыграл в достижении цели второстепенную роль.

Читайте также: Риз Уизерспун забавно прокомментировала слухи о четвертой беременности

Во время разговора с корреспондентом Джулия Робертс также призналась, что получила главную роль в фильме "Красотка" только после того, как восемь предыдущих актрис отказались. А в конечном итоге успех картины принес ей мировую славу и Оскар в 1991 году.

Это не показатель таланта. Скорее, определенная удача и наличие ума, который помог не упустить ее,

– сказала актриса.