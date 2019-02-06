Оскароносная актриса Дженнифер Лоуренс обручилась: известно имя жениха

Свадебная лихорадка в Голливуде продолжается. По информации западных СМИ, 28-летняя актриса Дженнифер Лоуренс обручилась с 34-летним директором галереи современного искусства Gladstone Gallery Куком Марони.

Как сообщает издание People со ссылкой на инсайдеров, голливудская звезда вскоре пойдет под венец. Кук Марони подарил Дженнифер Лоуренс дорогое кольцо, которое она не снимает со своего пальца.

Читайте также: Арнольд Шварценеггер впервые прокомментировал помолвку своей дочери с Крисом Праттом

В субботу, 2 февраля, актрису с роскошным украшением заметили в одном из ресторанов Нью-Йорка. Там она поужинала с Куком Марони, не скрывая своего счастья от общения с бойфрендом.

Камень был гигантским. Со стороны казалось, что они что-то празднуют, и очевидцы подтверждают это. Они сидели в углу. На Дженнифер было милое черное платье в белый горошек,

– рассказал инсайдер.

Сейчас представители Дженнифер Лоуренс и Кука Марони подтвердили новость о помолвке. Однако не известно, где именно и как произошло романтическое признание.

Дженнифер Лоуренс и Кук Марони обручились / Entertainment Tonight

Слухи о романе Дженнифер Лоуренс и Кука Марони появились еще в июне 2018 года. С тех пор пара часто появлялась в объективах папарацци. Вероятно, искусствовед не любит выставлять свою личную жизнь на рассмотрение общественности, поэтому отношения с актрисой он ни разу не комментировал. Такая приватность по нраву Дженнифер, ведь именно ее актерская карьера часто препятствовала любви.

Кто такая Дженнифер Лоуренс? Звезда кинофильмов "Мой парень – псих", "Голодные игры", "Дом покера", "Серена", "Афера по-американски", "Как сумасшедший" и др. В 2013 году Дженнифер Лоуренс получила премию "Оскар" в номинации за лучшую женскую роль в фильме "Мой парень – псих". За "Аферу по-американски" актриса выиграла премию BAFTA и второй год подряд "Золотой глобус".