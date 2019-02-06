Оскароносная актриса Дженнифер Лоуренс обручилась: известно имя жениха

22 Читати новину українською
Оскароносная актриса Дженнифер Лоуренс обручилась: известно имя жениха
/ www.usmagazine.com

Свадебная лихорадка в Голливуде продолжается. По информации западных СМИ, 28-летняя актриса Дженнифер Лоуренс обручилась с 34-летним директором галереи современного искусства Gladstone Gallery Куком Марони.

Как сообщает издание People со ссылкой на инсайдеров, голливудская звезда вскоре пойдет под венец. Кук Марони подарил Дженнифер Лоуренс дорогое кольцо, которое она не снимает со своего пальца.

Читайте также: Арнольд Шварценеггер впервые прокомментировал помолвку своей дочери с Крисом Праттом

В субботу, 2 февраля, актрису с роскошным украшением заметили в одном из ресторанов Нью-Йорка. Там она поужинала с Куком Марони, не скрывая своего счастья от общения с бойфрендом.

Камень был гигантским. Со стороны казалось, что они что-то празднуют, и очевидцы подтверждают это. Они сидели в углу. На Дженнифер было милое черное платье в белый горошек,
– рассказал инсайдер.

Сейчас представители Дженнифер Лоуренс и Кука Марони подтвердили новость о помолвке. Однако не известно, где именно и как произошло романтическое признание.

Дженніфер Лоуренс та Кук Мароні заручились

Дженнифер Лоуренс и Кук Марони обручились / Entertainment Tonight

Слухи о романе Дженнифер Лоуренс и Кука Марони появились еще в июне 2018 года. С тех пор пара часто появлялась в объективах папарацци. Вероятно, искусствовед не любит выставлять свою личную жизнь на рассмотрение общественности, поэтому отношения с актрисой он ни разу не комментировал. Такая приватность по нраву Дженнифер, ведь именно ее актерская карьера часто препятствовала любви.

Кто такая Дженнифер Лоуренс? Звезда кинофильмов "Мой парень – псих", "Голодные игры", "Дом покера", "Серена", "Афера по-американски", "Как сумасшедший" и др. В 2013 году Дженнифер Лоуренс получила премию "Оскар" в номинации за лучшую женскую роль в фильме "Мой парень – псих". За "Аферу по-американски" актриса выиграла премию BAFTA и второй год подряд "Золотой глобус".

blog_ava
Племянник пропагандиста Киселева – в тюрьме, потому что воевал в рядах боевиков на Донбассе
сегодня
801
Теги: LifeStyle Голливуд Звездные свадьбы
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
7 песен Тома Оделла, которые стоит послушать перед его концертом в Украине
5 февраля 12:28 7 песен Тома Оделла, которые стоит послушать перед его концертом в Украине
64
Кто из актрис получит Оскар за лучшую женскую роль второго плана – опросы
5 февраля 12:06 Кто из актрис получит Оскар за лучшую женскую роль второго плана – опросы
75
Китайский Новый год 2019: особенности празднования
5 февраля 09:59 Китайский Новый год 2019: особенности празднования
Настя Сукач 33587
Кто из актеров получит Оскар за лучшую мужскую роль второго плана – опрос
4 февраля 18:00 Кто из актеров получит Оскар за лучшую мужскую роль второго плана – опрос
99
Как влюбить в себя президента: история Карлы Бруни и Николя Саркози
4 февраля 13:54 Как влюбить в себя президента: история Карлы Бруни и Николя Саркози
216
Монастырская изба – рецепт приготовления домашней выпечки
4 февраля 11:06 Монастырская изба – рецепт приготовления домашней выпечки
Богданна Рибак 236
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук