Оскароносная актриса Эмма Стоун удивила своими образами для глянца: фото

Голливудская актриса Эмма Стоун, которая получила награду "Оскар" за участие в фильме "Ла-Ла-Ленд", имеет немалую популярность. Но не только актерская карьера приносит ей немалую славу.

На днях Эмма Стоун снялась для февральского номера британского Vogue. Для стильной фотосессии звезда несколько изменила свой имидж, поэтому некоторые поклонники не узнали ее на фотографиях.

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Крейг МакДин, который был автором снимков, пытался показать Эмму Стоун не такой, как ее привыкли видеть на телеэкранах. Поэтому звезда примерила яркие и пикантные наряды. Кроме этого, визажисты сделали актрисе макияж с акцентом на глаза, который дополнил эффектные образы.

"Вы думаете, если я кинозвезда, у меня нет чувств? Я актриса. У меня есть все!" – заявила Эмма Стоун в откровенном интервью для Vogue.

Глянец выйдет на прилавки Великобритании уже в начале января. Кроме ярких снимков читатели смогут ознакомиться с историей Эммы Стоун, ее отношением к собственному успеху и личными переживаний.

Кто такая Эмма Стоун?Это оскароносная американская актриса. Звезда сыграла главные роли в фильмах "Легкомысленная я», «Эта дурацкая любовь", "Прислуга", "Магия лунного света", "Новый Человек-паук 2: Высокое напряжение", "Алоха", "Фаворитка" и другие. В 30 лет Эмма Стоун является одной из самых высокооплачиваемых голливудских актрис и владелицей многочисленных кинопремий.