Оскароносная Эмма Стоун впервые с бойфрендом на официальном мероприятии: волшебные фото

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Первый публичный выход Эммы Стоун и Дэйва Маккари
Первый публичный выход Эммы Стоун и Дэйва Маккари / www.gettyimages.com

Голливудская актриса Эмма Стоун, которая получила престижную награду Оскар за фильм "Ла-Ла-Ленд", впервые появилась на светском мероприятии с бойфрендом. 33-летний кинорежиссер Дэйв Маккари не отходил от звезды и мило позировал с ней перед камерами.

Слухи о романе Эммы Стоун и Дэйва Маккари распространяются в Голливуде уже несколько лет. Однако до сих пор пара не подтверждала предположения СМИ и редко попадала в объективы папарацци.

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Видимо, отношения Эммы и Дэйва вышли на другой уровень, ведь кинорежиссер сопровождал оскароносную актрису на светском мероприятии. Пара пришла на торжественную церемонию вручения наград Гильдии киноактеров США, которая прогремела в Лос-Анджелесе в воскресенье, 27 января. На публике влюбленные вели себя довольно сдержанно: Эмма Стоун приехала сама на мероприятие и сначала позировала одна перед камерами. Впоследствии она заняла свое место в зале, рядом с Дэйвом Маккари.

Перший публічний вихід Емми Стоун та Дейва Маккарі

Первый публичный выход Эммы Стоун и Дэйва Маккари / Getty Images

На протяжении всего вечера кинорежиссер был рядом со звездой, всячески поддерживая ее. И хоть Эмма Стоун была номинирована в нескольких категориях, получить премию ей все же не удалось. В конце вечера пара мило общалась с коллегами и делала совместные фото.

Емма Стоун, Бредлі Купер та Дейв Маккарі

Эмма Стоун, Брэдли Купер и Дэйв Маккари / Getty Images

Стоит отметить, что Эмма Стоун выбрала для выхода в свет золотистую блузку с интересным кроем, обнажающим левую руку. Свой образ она дополнила классическими брюками и босоножками на каблуке. Заплетенные волнистые волосы придали элегантности  look актрисы.

Емма Стоун на світському заході
Эмма Стоун на светском мероприятии / Getty Images

Теги: LifeStyle Голливуд Звездные романы
Источник: 24 Канал
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