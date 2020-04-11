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Оскароносные актеры Сандра Буллок и Мэттью Макконахи пожертвовали тысячи масок для медиков

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Сандра Буллок и Мэттью Макконахи пожертвовали тысячи масок / Коллаж LifeStyle 24

Голливудские звезды активно способствуют мировой борьбе с коронавирусом. Одни помогают продуктами питания и средствами защиты, другие – материально. Так, актеры Сандра Буллок и Мэттью Макконахи пожертвовали тысячи защитных масок для работников медицинской сферы.

Сейчас США стали эпицентром вспышки коронавируса, от которого страдает более полумиллиона населения страны. Медикам, которые изо дня в день противодействуют распространению вируса и спасают жизни инфицированных, критически не хватает надлежащих средств защиты. Американские актеры Сандра Буллок и Мэттью Макконахи решили помочь системе здравоохранения собственными силами.

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Бойфренд оскароносной звезды Брайан Рэндалл на страницах своего инстаграма рассекретил, что их семья пожертвовала 6 тысяч масок для одной из детских больниц Лос-Анджелеса. Он заверил, что такая инициатива принадлежит детям Сандры Буллок 10-летнему сыну Луису и 8-летней дочери Лайле. На ящики они прикрепили рисунками с надписью "Спасибо".


Сандра Буллок пожертвовала 6000 масок / Screenshot / Instagram / @bryrandall

50-летний голливудский актер вместе с женой Камиллой пожертвовали для медицинских работников 80 тысяч защитных масок. О благотворительном поступке избранница Мэттью Макконахи сообщила на страницах своего инстаграма. Маски супруги направили для врачей, пожарных и полицейских в 15 штатах.

Они на передовой борьбы с коронавирусом, потому что не могут оставаться дома, защищая нас и подвергая себя опасности. Эти маски жизненно важны для того, чтобы они выполняли свою работу,
– пояснила Камила.

По состоянию на 11 апреля количество инфицированных коронавирусом превысило 1 миллион 600 тысяч человек по всему миру. Именно США сейчас находится на первом месте по количеству подтвержденных больных коронавирусом – более полумиллиона зараженных лиц. За последние сутки в стране впервые умерли более 2 тысяч человек от осложнений, вызванных COVID-19.

Автор: Марина Джура
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости LifeStyle LifeStyle благотворительность Голливуд
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