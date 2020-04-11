Оскароносные актеры Сандра Буллок и Мэттью Макконахи пожертвовали тысячи масок для медиков

Голливудские звезды активно способствуют мировой борьбе с коронавирусом. Одни помогают продуктами питания и средствами защиты, другие – материально. Так, актеры Сандра Буллок и Мэттью Макконахи пожертвовали тысячи защитных масок для работников медицинской сферы.

Сейчас США стали эпицентром вспышки коронавируса, от которого страдает более полумиллиона населения страны. Медикам, которые изо дня в день противодействуют распространению вируса и спасают жизни инфицированных, критически не хватает надлежащих средств защиты. Американские актеры Сандра Буллок и Мэттью Макконахи решили помочь системе здравоохранения собственными силами.

Читайте также Анджелина Джоли выступила против домашнего насилия над детьми во время изоляции

Бойфренд оскароносной звезды Брайан Рэндалл на страницах своего инстаграма рассекретил, что их семья пожертвовала 6 тысяч масок для одной из детских больниц Лос-Анджелеса. Он заверил, что такая инициатива принадлежит детям Сандры Буллок 10-летнему сыну Луису и 8-летней дочери Лайле. На ящики они прикрепили рисунками с надписью "Спасибо".



Сандра Буллок пожертвовала 6000 масок / Screenshot / Instagram / @bryrandall

50-летний голливудский актер вместе с женой Камиллой пожертвовали для медицинских работников 80 тысяч защитных масок. О благотворительном поступке избранница Мэттью Макконахи сообщила на страницах своего инстаграма. Маски супруги направили для врачей, пожарных и полицейских в 15 штатах.

Они на передовой борьбы с коронавирусом, потому что не могут оставаться дома, защищая нас и подвергая себя опасности. Эти маски жизненно важны для того, чтобы они выполняли свою работу,

– пояснила Камила.

По состоянию на 11 апреля количество инфицированных коронавирусом превысило 1 миллион 600 тысяч человек по всему миру. Именно США сейчас находится на первом месте по количеству подтвержденных больных коронавирусом – более полумиллиона зараженных лиц. За последние сутки в стране впервые умерли более 2 тысяч человек от осложнений, вызванных COVID-19.