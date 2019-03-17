Оскароносный фильм "Форрест Гамп" получит индийскую версию: детали

Культовая кинолента о трудной, но счастливой жизни парня Форреста, получит новую индийскую версию. Как сообщают иностранные СМИ, фильм "Форрест Гамп", который получил множество престижных наград, в том числе и Оскар, будет переснят в Болливуде в этом году.

Фильм "Форрест Гамп" является девятой по счету работой режиссера Роберта Земекиса. Кинолента, которая впервые вышла на экраны в 1994 году, была снята по мотивам одноименного романа Уинстона Грума и получила множество кинопремий и наград. Как сообщает The Hollywood Reporter, в Болливуде намерены повторить успех картины.

Читайте также: Кто сыграет принцессу Диану в сериале "Корона": назвали вероятных претенденток

Фильм будет называться Lal Singh Chadha и главную роль в нем сыграет звезда индийского кино Аамир Хан. К слову, съемки кинокартины будут происходить на его студии Aamir Khan Films.

Как указано в источнике, авторы идеи уже купили права в студии Paramount. А старт съемок запланирован уже на октябрь 2019 года.

Что известно об оригинальном фильме "Форрест Гамп"?Впервые кинокартина вышла на экраны в июне 1994 года. Главную роль в фильме сыграл Том Хэнкс, а режиссером выступил Роберт Земекис. С бюджетом 55 миллионов долларов картина собрала в прокате почти 700 миллионов долларов. После этого "Форрест Гамп" получил немало престижных наград, среди которых шесть Оскаров.