Оскароносный фильм "Паразиты" установил рекорд в британском прокате: потрясающие данные

В Великобритании назвали самый популярный иностранный фильм всех времен. Такое почетное звание получила кинолента режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты" (Parasite), которая стала триумфатором премии Оскар-2020.

Как сообщает издание Variety, такой вывод эксперты сделали после получения рекордных данных проката. Сейчас в Великобритании "Паразиты" собрали 15,1 миллиона долларов, что поражает! Только за один уикенд его транслировали 504 кинотеатры, которые принесли в кассовых сборов более 600 тысяч долларов. Эксперты добавили, что количество киноманов, которые хотят посмотреть оскароносный фильм, не уменьшается, поэтому прогнозируют, что эти данные будут еще больше.

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Было прогнозируемо, что фильм "Паразиты" станет самым популярным фильмом по кассовым сборам в Великобритании. И представители кинотеатров Curzon горды тем, что являются частью этого момента,

– отметил генеральный директор сети кинотеатров Curzon Филипп Кначбулл.

Известно, что 16 лет подряд ни одна кинолента не могла превзойти успех "Страсти Христовы" от Мела Гибсона. Фильм в 2004 году собрал в британском прокате 14,5 миллиона долларов. Поэтому "Паразиты" теперь имеют подавляющее первенство.

Что известно о фильме "Паразиты"

Сюжет фильма "Паразиты" строится вокруг семьи Ки-Тхэка. Главным доходом семьи является сбор коробок для пиццы и сдача их в пункты приема. Однако это совсем неприбыльное дело, что понимают все 4 безработных.

И ситуация меняется, когда старшему сыну предлагают хороший заработок. Это является последней надеждой на выживание, что понимают все члены семьи. Друг парня рассказывает, что богатая семья ищет репетитора для дочки, поэтому он без колебаний соглашается на работу. Для этого его сестра делает фальшивые документы об образовании, с которыми парень и устраивается на работу к состоятельному бизнесмену. Доверчивые люди не знали, какой приговор подписали себе в тот момент, когда пустили Ки-Ву в дом.

Кинолента "Паразиты" получила огромный успех в мире. В частности, Американская академия киноискусства отдала режиссеру Пон Чжун Хо награду Оскар в самой престижной номинации – "Фильм года". Кроме этого, фильм получил награды на популярных кинофестивалях, в частности, Каннском.

В Украине премьера киноленты состоялась 1 августа 2019 года. В прокате "Паразиты" получили более 3,6 миллиона гривен.

Смотрите трейлер к фильму "Паразиты": видео