Оскароносный Рами Малек рассказал об отношениях с Люси Бойнтон

Голливудский актер Рами Малек, наиболее известный ролью в фильме "Богемская рапсодия", решил рассказать о своих отношениях с Люси Бойнтон. В редком комментарии знаменитость признался, что влюблен и с нетерпением ждет их свадьбы.

О личной жизни Рами Малек заговорил с журналистами GQ, где он стал главной звездой выпуска. Актер не скрывал, что наконец нашел человека, с которым без колебаний пойдет к алтарю.

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"Репутация Голливуда состоит из разных неприглядных вещей, которые случаются во время постпродакшна, общения со студиями, агентами и много чего еще. Но если в этом водовороте ты смог найти свое счастье, не отпускай его", – поделился Рами Малек.

Кроме этого, оскароносный актер добавил, что Люси Бойнтон уже привыкает к его шуткам. Перед тем, как пойти на интервью, Рами Малек решил подготовить невесте сюрприз. Он купил две уваковки, в одной из которых было дорогостоящее ожерелье, а в другой – дезодорант. Украшение Рами Малек поместил в обычную упаковку для покупок, а вот средство для гигиены – в дорогую коробочку.

Это будет очень забавно. Сначала она подумает, что я дурак, а потом будет ворчать,

– рассказал о розыгрыше Рами Малек.

Пока неизвестно, как Люси Бойнтон отреагировала на сюрприз от жениха. Однако, по словам самого Рами, они идеально подходят друг другу, поэтому и такие насмешки воспринимают с улыбкой.



Рами Малек с невестой Люси Бойнтон / Фото: Hollywood Life

Что известно об отношениях Рами Малека и Люси Бойнтон

Романтическая история знакомства Рами Малека и Люси Бойнтон уже успела тронуть весь Голливуд. Актеры работали над созданием долгожданной киноленты о легендарном Фредди Меркьюри "Богемская рапсодия". Именно на съемочной площадке в 2017 году состоялась их первая встреча.

По иронии судьбы, Рами и Люси сыграли влюбленных в оскароносном фильме и уже после завершения съемок начали роман. Впервые об отношениях актеров заговорили весной 2018-го, однако пара искусно скрывала это от общественности и папарацци. Однако уже в начале 2019 года звезды вместе появились на вручении премии Оскар, а в мае объявили о помолвке.

Как утверждают инсайдеры западных СМИ, Рами Малек и Люси Бойнтон планируют сделать две свадебные церемонии: в Великобритании, где актриса прожила 5 лет, и в США с родственниками и друзьями жениха.