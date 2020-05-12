Основатель Go_A рассказал о подготовке к Евровидению-2021 и признался, кого считает конкурентом

Украинская рок-группа Go_A будет представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение-2021. Основатель коллектива Тарас Шевченко рассказал, как музыканты готовятся к выступлению в Роттердаме и признался, представителей каких стран считает сильнейшими конкурентами.

16 мая состоится грандиозное онлайн-шоу Eurovision: Europe Shine A Light. Это альтернатива Евровидению-2020, которое отменили в связи с пандемией коронавируса. Тарас Шевченко рассказал "Укринформу", как Go_A готовится к песенному конкурсу, который состоится в следующем году.

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Мысли об участии в Евровидении в Go_A появились еще в прошлом году, когда они выступали за рубежом.

Мы увидели, что нашу музыку, вообще украинскую музыку, очень хорошо воспринимают. Иногда даже лучше, чем у нас. Поняли, что это может быть интересно не только здесь, но и в Европе. Насколько я знаю, наша песня Solovey есть в ротации на радио в Италии, Греции. Нам нравится нести украинскую музыку, язык, культуру в мир. Поэтому да, мы вполне готовы к тому, чтобы представлять Украину на Евровидении-2021,

– сказал Тарас.

Музыкант говорит, что на Нацотборе удалось победить, потому что Go_A были теми, кем есть на самом деле и не пытались притворяться кем-то. Они делали комбинацию фольклорной и электронной музыки, которая присутствовала в их творчестве всегда. Однако, какую именно песню представят для конкурса 2021 года еще не знают. Есть вероятность, что напишут несколько песен и предложат фанатам выбрать ту, которая им больше всего понравится.

Также Шевченко рассказал, представителей каких стран считает наиболее мощными, которые могут стать реальными конкурентами на конкурсе.

"Евровидение для меня всегда было возможностью открыть для себя новые имена. И на этот раз среди представителей стран-участниц есть много интересных музыкантов. Но говорить о ком-то из них как о конкурентах трудно, потому что все мы разные. Скажем, можно ли сравнивать бандуру с гитарой? Есть, конечно, музыканты, песни которых нравятся больше. Скажем, певец Gjon's Tears из Швейцарии. Катя является фанаткой его манеры пения! Также нам очень нравится группа Roop из Литвы, очень самобытна. Интересная исполнительница из Ирландии – певица Лесли Рой. У нас была возможность послушать почти всех, и у каждого есть что-то особенное", – признался Тарас.

Напомним, недавно Go_A представил финальную версию песни Solovey, с которой должен был представлять Украину на Евровидении-2020 в Роттердаме.

Смотрите lyric-видео к песне Go_A – Solovey: