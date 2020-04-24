Основательница "Орла и Решки" раскритиковала Настю Ивлееву и других блогеров за хайп на карантин

Продюсер Светланы Лободы, режиссер и кліипмейкер, основатель телепрограммы "Орел и Решка" Нателла Крапивина эмоционально высказалась относительно роста влияния блогеров и контента, который они распространяют. Она раскритиковала их и отметила, что сейчас можно наблюдать значительное снижение интеллектуальных запросов аудитории.

Карантин для многих стал настоящим испытанием. Люди больше времени проводят в социальных сетях, а соответственно популярность блоггеров растет, количество подписчиков увеличивается и нужно создавать как можно больше контента. Однако информация, которую подают современные лидеры мнений, обычно не предполагает ничего, кроме развлечений. Свое мнение относительно этого звездная продюсер Нателла Крапивина высказала на личной странице в инстаграме.

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Нателла сказала, что после карантина мир уже никогда не будет таким, каким был раньше.

"Карантин окончательно убедил меня, что ради хайпа люди способны на все, включая, поджечь себя, на**ть самому себе на лицо. Это посмотрят сотни тысяч людей, среди которых подростки, наши дети. Понимаю, что выгляжу, как старая бабушка, и сейчас многие говорят, что каждый имеет право на все. Безусловно, это так. И это "право на все" влечет то, что президентом может стать артист, а министром культуры, например, блогер", - написала в публикации продюсер.

А жить мы будем в стране, где шоу никогда не заканчивается. Просто потому, что быть идиотами – весело,

– гневно отметила Крапивина.

Такие высказывания деятельницы шоу-бизнеса были направлены и против блогера с более чем 16-миллионной аудиторией подписчиков в инстаграме Насти Ивлеевой. Девушка начала свою звездную карьеру именно на проекте "Орел и Решка", где была ведущей.

На карантине Настя создает большое количество развлекательного контента, который не несет никакой полезной информации. Например, рэпер Тимати прокалывает себе губу в прямом эфире, а она рисует картину грудью. Ее трансляции просматривает более, чем полмиллиона людей, а их записи набирают несколько миллионов просмотров.

Но пользователи сети в комментариях обвинили Крапивину в зависти к знаменитости. Продюсер ответила, что Настя стала известной и успешной именно благодаря программе "Орел и Решка", поэтому завидовать Нателла может только сама себе.