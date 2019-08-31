Особенности стиля принцессы Дианы, которые никогда не выйдут из моды

Принцесса Диана безусловно является той женщиной, стиль которой действительно сформировал вкусы целого поколения. Ее называли "народной принцессой", или просто Леди Ди. 31 августа 1997 года жуткая автокатастрофа унесла жизнь матери принцев Уильяма и Гарри.

Еще задолго до социальных сетей, принцесса Диана была источником влияния. Наряды Леди Ди сформировали самые горячие тренды 80-х и 90-х годов.

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Ее гардероб – это не только отражение безупречного вкуса, для принцессы Дианы мода стала способом общения с людьми. Стоит только вспомнить ее "платье мести" с потрясающим для статуса принцессы декольте и обнаженными плечами. В этом платье Леди Ди появилась на публике после признания принца Чарльза в измене.



"Платье мести" Дианы

Допис, поширений LIFESTYLE 24 (@lifestyle24ukraine) 31 Сер 2018 р. о 2:19 PDT

Предлагаем посмотреть, какие тренды принцесса Диана внесла в моду.

Сила костюмов

Хороший костюм является важной частью для всех формальных событий. Диана выбирала различные костюмы, состоящие из пиджака, юбки или свободных брюк.



Принцесса Диана не стеснялась ярких цветов

Велошорты

Принцесса Диана опередила свое время, комбинируя леггинсы или велошорты с объемными свитерами. Леди Ди использовали этот ансамбль до того, как он стал главным трендом на неделях моды.



А сейчас такие образы выбирает Ким Кардашян

Комфорт

Принцесса удачно комбинировала и повседневную одежду. Обычно ее образ состоял из пиджака и комфортных джинсов.

Платья с принтом

Платья с принтом составляют большую долю ее самых известных выходов.