"Особые новости, которые я хочу разделить с вами": Виктория Бекхэм возобновила YouTube-канал

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Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм / Instagram/ @victoriabeckham

44-летняя жена британского футболиста Дэвида Бекхэма решила обновить свой YouTube-канал. Виктория поняла, что ей есть чем делиться с поклонниками и они просто должны это видеть и знать.

Британская модельер и владелица бренда одежды вернула к жизни свой запущенный канал на YouTube, первые видео на котором были опубликованы в 2012 году.

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Еще в 2017 году дизайнер активно публиковала блоги с бьюти-советами и созданием "луков", но после этого сделала небольшой перерыв. Теперь она готова вернуться к своим поклонникам и делиться списком ее лайфхаков.

У меня есть много особых новостей, которыми я должна поделиться. Я запускаю свой YouTube-канал, на котором буду давать бьюти советы, рассказывать о стиле, красоте и многом другом,
– проанонсировала будущее своего канала Виктория Бекхэм на странице в Instagram.

 

Так называемую аннотацию, продолжительностью более трех минут, Виктория опубликовала на восстановленном канале 24 ноября. Дизайнер посвятила свой новый-старый вид деятельности 10-летнему юбилею своего бренда.

Смотрите первое видео на YouTube-канале Виктории Бекхэм:

Стоит напомнить, что британская супермодель Наоми Кэмпбелл тоже решила создать канал на YouTube. Однако ее видеоблог немного отличается от стиля Виктории Бекхэм. Наоми решила, что будет рассказывать историю своей жизни, какой она может вдохновить других людей на изменения в их жизни.

Теги: LifeStyle Мода Виктория Бекхэм
Источник: 24 канал
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