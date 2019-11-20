Особые ужины или серенады: украинские звезды вспомнили самые романтичные поступки в жизни

Каждый человек может похвастаться романтическими моментами в жизни. Знаменитости – не исключение. Какие истории до сих пор скрывали Александр Скичко, Иракли Макацария, MELOVIN, Сергей Бабкин – читайте в материале.

Во время съемок программы "Кто против блондинок?", который выходит на Новом канале, представители шоу-бизнеса рассказали о своих приключениях. Как оказалось, среди звезд есть немало романтиков. Так, телеведущий и шоумен Александр Скичко устроил для жены частный поход в планетарий.

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"Устроил своей жене поход в планетарий на День святого Валентина, там были только мы. На столе стояли свечи и шампанское, на полу лежали подушки. Мы уселись на них, пили шампанское и смотрели на звездное небо, а затем на экран вывели наши совместные фотографии. Я вот сейчас рассказывают об этом, и романтика так и прет", – с юмором рассказал Александр Скичко.

А вот Сергей Бабкин устроил настоящий праздник семьи на 10-летие его брака с актрисой Снежаной. Артист сделал церемонию венчания близ Харькова и арендовал воздушный шар. Интересно, что Сергею Бабкину удалось пригласить священника, который когда-то венчал его с любимой.

"Думаю, это 10 лет со дня нашего венчания. Я устроил сюрприз для всей семьи – отвез их в невероятное место, но никто до последнего не знал, куда мы едем. Это было под Харьковом, называется "Поющие террасы". Невероятная акустика, лес, озеро... Там мы со Снежаной еще раз обвенчались. Было очень романтично...Ну и, конечно, полеты на воздушном шаре. Я решил, что для такого праздника это развлечение идеальное. Всех поднимали, катали по очереди, эмоции были нереальные. Мне кажется, воздушный шар – это из разряда романтики. Все романтики летают на воздушных шарах", – рассказал Сергей Бабкин.



Сергей и Снижана Бабкины во второй раз обвенчались / Instagram / @babkin_official

Холостяк Иракли Макацария, о котором мечтает едва ли не каждая украинка, решил тоже поделиться романтической историей. Как вспоминает продюсер, когда-то он попросил друзей выполнить для девушки серенаду.

Помню, мне очень нравилась одна девочка... И я попросил своих друзей, которые хорошо поют, пойти со мной и спеть для нее серенаду. Грузинское многоголосие... Я просто рот открывал, как будто тоже пел,

– признался Иракли Макацария.

А вот MELOVIN решил рассказать не о романтических поступках для девушек, а для семьи. Артист устроил ужин для родных на берегу моря.

"Мой самый романтичный поступок за последнее время... Я сводил свою семью в очень дорогой ресторан на берегу моря в Одессе. Мы провели там несколько часов – ели морепродукты, пили шампанское... Думаю, это запомнится на всю жизнь", – поделился певец.

Какими еще романтическими поступками отличились другие звезды: смотрите в видео



