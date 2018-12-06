Особый выход: Амаль и Джордж Клуни впервые за долгое время появились на публике

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Амаль и Джордж Клуни
Амаль и Джордж Клуни / Instagram/ @hiamag

Звездные супруги, которое изредка появляются на светских мероприятиях посетили премию корреспондентов ООН в Нью-Йорке. 40-летняя Амаль Клуни пришла на вечеринку в роскошном платье.

Одна из самых красивых юристок мира посетила ежегодную церемонию награждения премии Ассоциации корреспондентов ООН, прошедшей в Нью-Йорке, вместе со своим мужем Джорджем.

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Для редкого выхода в свет Амаль надела роскошное длинное шифоновое платье в бело-синих цветах. Тонкие бретели и глубокое декольте прекрасно подчеркнули ее красивую ключицу. Ее волосы были слегка подкручены, а в ушах сверкали бриллиантовые серьги в форме ромба. Она дополнила образ синими туфлями и черным клатчем. Джордж Клуни был одет в классический темный костюм, а воротник белой рубашки закрепил галстуком-бабочкой. Влюбленные держались за руки, много улыбались и с удовольствием позировали для фотокамер.

К слову, домой пара возвращалась не с пустыми руками. Жена Джорджа Клуни известный, адвокат и активистка, которая борется за права женщин во всем мире, получила награду "Гражданин мира". А группой поддержки для нее был не только муж, но и его родители – Нина и Ник Клуни.

Амаль і Джордж Клуні
Амаль и Джордж Клуни / Instagram / @hiamag

Амаль і Джордж Клуні
Звездные супруги на премии ООН в Нью-Йорке / Instagram / @hiamag

Теги: LifeStyle Кино Мода Голливуд ООН Амаль Клуни Джордж Клуни
Источник: 24 канал
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