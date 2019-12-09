Остановитесь и осмотритесь вокруг: ONUKA представила этнический клип

16 Читати новину українською
ONUKA "Zenit" / Instagram / @onukaofficial

Украинская группа электронной музыки, исповедующая народные мотивы в творчестве, обнародовала тематическое видео на песню "Zenit". Видеоработа объединила звуки цимбал и трембит, под которые появились шаманы, сказочные персонажи рек, гор и полей. Разнообразные локации от карпатских гор до морских простор помогли изобразить всю красоту украинской природы.

Сегодня, 9 декабря, группа "ONUKA" презентовала долгожданный клип на песню "Zenit" из второго студийного альбома "MOZAЇKA". В своей шестой видеоработе музыкантам удалось воссоздать поликультурность благодаря потрясающим костюмам вымышленных персонажей. Режиссером этноклипа стал саундпродюсер коллектива и муж солистки Евгений Филатов.

Читайте также: Из семейного архива: Тейлор Свифт презентовала трогательный рождественский клип

Съемки охватили множество живописных уголков нашей страны – карпатские склоны, обширные поля и луга, морскую безграничность и густые мистические леса. Такие пейзажи метко передали национальный колорит.

Онука зеніт
ONUKA "Zenit"

"Zenit" несет важный месседж – не только восхищаться просторами природы, но и бережно относиться к ее ресурсам. Так, все костюмы, над которыми работала стилист Леся Патока, создали из 15 мешков одежды, который удалось отыскать на столичных секонд-хендах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ONUKA (@onukaofficial)

Презентация феерического наряда состоялась в рамках праздничного вертепа на киевской барахолке Кураж Базар этими выходными. После театрализованного действа музыканты продали пять масок героев клипа на благотворительном аукционе. Им удалось выручить около 39 тысяч гривен.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ONUKA (@onukaofficial)

Я надеюсь, благодаря "Zenit" люди увидят то прекрасное, что нас окружает. Несмотря на проблемы и неурядицы, стремительный ритм или потребности современного мира, иногда нужно остановиться и почувствовать счастье в моменте. Мы видим только то, что мы предпочитаем видеть,
– прокомментировала группа презентацию нового клипа.

ONUKA – Zenit: смотрите клип онлайн

 

Как правильно измерять пульс
сегодня
5938
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle ONUKA Музыка
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
7 декабря 20:05 Личное становится публичным: кто из звезд опозорился из-за скандальных постов в сети
Надія Біленко 805
7 декабря 16:10 Зимняя страна на ВДНХ: куда пойти в Киеве на зимние праздники
Юлія Турелик 1596
7 декабря 15:05 Женские прически на короткие, средние и длинные волосы: лучшие идеи
Квітослава Туз 10639
6 декабря 18:51 Куда пойти в Киеве на выходных: афиша на 6 – 8 декабря
Уляна Журба 560
6 декабря 15:56 Лунный календарь стрижек на декабрь: интересные советы
Квітослава Туз 9421
Новости
Больше новостей
Залиште відгук