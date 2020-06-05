В начале марта Владимир Остапчук открыл грандиозный концерт группы KAZKA во Дворце Спорта, на котором за позорные шутки его освистала 10-тысячная публика. Ранее ведущий публично извинился за острый юмор, однако сейчас аргументировал свой провальный стендап незрелостью и неготовностью аудитории.

Владимир Остапчук объяснил скандальное выступление в программе "Слава+" на ютуб-канале Люкс ФМ. Он рассказал, что ему импонирует жанр стендапа и он хочет развиваться в этом направлении даже несмотря на то, что украинская публика не слишком одобрительно воспринимает подобный юмор.

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4 марта перед концертным шоу KAZKA ведущий перед 10-тысячной публикой позорно шутил на тему развода с женой Еленой Войченко, оскорбляя и унижая чувства бывшей жены. Однако через три месяца после инцидента Остапчук объясняет, что на тот момент стендап стал для него своеобразной терапией в виде юмора.

Однако своим выступлением он оскорбил не только свой развод с женой, но и Евровидение, имидж исполнителя Melovin и людей с инвалидностью, отметив, что именно "инвалиды" являются фаворитами международного песенного конкурса. Владимир Остапчук отметил, что все его шутки были прописаны и заранее обговоренные с продюсером коллектива Юрием Никитиным. Однако украинская публика всегда ждет Снегурочку, которая обеспечит атмосферу праздника, а к кардинально другому формату пока не готова.

Это сложный ментальный формат, который в Украине пока не приживается. Я хочу быть тем человеком, который покажет, что это возможно,

– отметил шоумен.

Несмотря на то, что ведущий публично извинился за свои позорные шутки, он убежден, что его стендап был удачным на 70%.

Смотрите интервью Владимира Остапчука онлайн:

Что известно о скандале перед концертом KAZKA?

Перед многотысячной публикой во Дворце Спорта Владимир Остапчук пошутил об Евровидении, посоветовав не покупать билеты на шоу, которое должно состояться в мае в этом году, ведь российская группа Little Big прогнозируемо одержит победу. Ведущий также назвав Евровидение "конкурсом геев, инвалидов и фриков".

Его высказывание прокомментировала известная модель с инвалидностью Александра Кутас, подчеркнув, что подобная риторика недопустима в стране,"где нет пандусов на главной площади столицы". Кроме того, стендап Остапчука обидел и артиста Melovin, который представил Украину на Евровидении-2018. Шоумен назвав его "терминатором с катарактой".