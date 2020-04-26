Остапчук опубликовал видео с обнаженными ножками любовницы: Полякова раскритиковала пост

Сразу после громкого разрыва с женой Еленой Войченко Остапчук закрутил новый роман. Сейчас он не стесняется публиковать совместные откровенные видео с любимой. Однако даже звездные коллеги ведущего отмечают, что он перегибает палку. Его новый пост раскритиковала Полякова.

В прессе давно рассекретили возможную любовницу Владимира Остапчука – 33-летнюю Кристину, которая работает нотариусом. Несмотря на то, что шоумен не комментирует слухи в прессе, отношения пары стремительно развиваются. После совместного отдыха в Буковеле и празднования Пасхи, ведущий решил записать пикантное видео с девушкой, которое опубликовал на личной странице в инстаграме.

К теме Похоже все же вместе: Владимир Остапчук и его возможная любовница похвастались одинаковыми пасками

На карантине Владимир Остапчук активно снимает смешные ролики и развивает личный блог в социальных сетях. На этот раз к творчеству он приобщил и свою любовницу Кристину. Вместе пара записала видео, на котором шоумен лежит на полу и ритмично двигает ногами под музыку. Очевидно, что подобные упражнения не под силу звезде, а вот его новая избранница занимается танцами. Однако в сети не оценили гибкость девушки, которая активно раздвигала ноги на камеру.

"Sunday is a Leg Day", – прокомментировал Остапчук, что в переводе означает "воскресенье – день ножек".

Одной из первых на сообщение отреагировала Оля Полякова, выразив свое критическое отношение к подобным откровениям: "Думаю, что это жестоко". Популярную певицу поддержали тысячи пользователей инстаграма.



Оля Полякова отреагировала на пост Остапчука / Screenshot / Instagram / @vova_ostapchuk

В комментариях фоловеры в очередной раз подчеркнули, что поведение Остапчука разочаровывает и возмущает их все больше. Кроме того подписчики отметили, что женщина, у которой есть чувство собственного достоинства, не позволила бы публиковать подобные видео: "Думаю, это большая глупость незрелого человека", "Обидно такое видеть людям, посвятившим жизнь человеку! Из уважения к своему прошлому, хотя бы, нужно прекратить заниматься такой ерундой! Это акт самовлюбленности", "Если честно, пропало все уважение к вам. Оставить семью, прекрасную жену и детей, потом выставлять еще такое и думать, что это круто", "Вова, ты просто представь как больно твоей бывшей жене".