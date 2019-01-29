Оставьте меня в покое, – 50-летняя Селин Дион эмоционально отреагировала на критику ее внешности
Популярная певица Селин Дион в последнее время любит примерять довольно провокационные образы. Во время Недели моды в Париже звезда неоднократно демонстрировала стильный наряд, который вызвал шквал комментариев в сети.
50-летняя Селин Дион находится в центре внимания. Каждый ее выход фотографируют десятки папарацци, которые фиксируют чуть ли не каждый шаг певицы. Поэтому сеть изобилует большим количеством фото Селин Дион.
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Такой всплеск популярности привлек внимание хейтеров. В сети беспощадно раскритиковали чрезмерную худобу Селин Дион и ее эффектные образы. На комментарии внешности и стиля отреагировала сама звезда, которая призналась журналистам The Sun, что ее поклонникам не стоит переживать за нее. По словам Селин, она чувствует себя хорошо и в восторге от своего вида.
Мне нравится, как я выгляжу, и не хочу это обсуждать. Не стоит беспокоиться. Не стоит делать бесконечные снимки. Если вам тоже нравится мой внешний вид, то я рада. Если же нет – оставьте меня в покое,
– эмоционально заявила Селин Дион.
Селин Дион отреагировала на критику / Twitter / @celinedion
Наибольшую критику в сети вызвал образ Селин Дион, который она засветила во время посещения яркого шоу варьете и кабаре Folies Bergere. Артистка пришла на светское мероприятие в брендовом комбинезоне от Alexandre Vauthier, который имел большой вырез. Селин Дион надела прозрачный топ и обнажила в одежде свою грудь. "Какой ужас", "Сташнючая", – прокомментировали такой образ певицы подписчики LifeStyle 24.
Селин Дион в Париже / Getty Images
Певица Селин Дион засветила обнаженную грудь / Getty Images