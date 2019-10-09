Осторожно, горячо: австралийские пожарные снялись для эротического календаря с животными

Новый календарь с фотографиями австралийских пожарных Australian Firefighters Calendar на 2020 год уже взбудоражил сеть своими горячими кадрами. Фанаты ежегодного календаря шутят, что кадры настолько горячие, что могут вызвать настоящий пожар.

В издании Bored Panda новые фотографии для календаря называют сочетанием мужества, жары и добросердечной мягкости. Кроме пожарных, на кадрах можно увидеть разнообразных животных – котят, собак, цыплят, лошадей и даже символ Австралии – кенгуру.

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Известно, что данный проект несет благотворительную цель и он был основан еще в 1993 году. В прошлом году все деньги от продажи соблазнительного календаря были переданы клинике дикой природы, действующий на территории одного из зоопарков Австралии, а другую часть средств пожарные передали пострадавшим от засухи.

Справка: вы можете просмотреть календаре Australian Firefighters Calendar с пожарными на 2018 и 2019 годы.



Фото для ежегодного календаря с пожарными / Фото: Australian Firefighters Calendar