"Остров фантазий": до премьеры готовится комедийный хоррор с Люси Хейл – сюжет и трейлер

Звезда сериала "Милые обманщицы" Люси Хейл сыграет главную роль в комедийном фильме ужасов "Остров фантазий". Так до премьеры осталось около месяца, создатели картины радуют фанатов, которые ждут премьеру новыми постерами, кадрами и трейлерами.

Кроме классификации к "ужасам" и "фэнтези" американская картина получила также подвид комедийного фильма, поэтому можете быть уверены, слишком страшно при просмотре не будет. К слову, премьера фильма "Остров фантазий" запланирована на 13 февраля 2020 года.

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В сюжет комедийного хоррора лег одноименный сериал, который транслировался на американском телевидении с 1977 по 1984 год. Еще один сезон ленты вышел в 1998 году, а уже в 2018 году стало известно, что Джефф Вадлоу займется экранизацией фильма. Кинотворец, который известен такими проектами как "Пипец 2" и "Правда или действие", выступил режиссером и соавтором сценария.

Новые кадры из фильма / Facebook / @Blumhouse

Съемки фильма "Остров фантазий" проходили на острове Фиджи с января по июнь 2019 года. Главные роли в фильме исполнили Люси Хейл, Мэгги Кью, Майкл Пенья, Портия Даблдей, Майкл Рукер и Ким Коутс.

По сюжету, идеальный отпуск группы гостей на роскошном отдаленном курорте превращается в настоящий ад. Таинственный мистер Рорк предложил гостям отеля посетить тропический остров, а также осуществить одну заветную мечту каждого. Те, конечно, согласились. Однако позже, падкие на легкое добро туристы, понимают все, что происходит с ними – не просто так. Теперь, чтобы покинуть остров, им предстоит разгадать тайну тропического рая, или заплатить за него своей жизнью.

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Постер к фильму "Остров фантазий" / IMDb