Знаменитая певица откровенно делится с поклонниками личной жизнью. Надя Дорофеева призналась, что ей, как и другим людям, характерно меняться. Так, звезда не стесняется признавать, что ранее осуждала других за их поступки. Как изменились другие предпочтения артистки, читайте в новости LifeStyle 24.

Откровенные признания экс-учасница группы "Время и стекло" сделала в инстаграм-профиле. Надя Дорофеева не стала детализировать, что повлияло на переосмысление ее предпочтений и ценностей, однако отметила, что людям характерно меняться.

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Певица рассказала, как поступками опровергала свои же слова. Ранее она была убеждена, что никогда не сделает татуировку, однако сейчас на ее теле целых 14 небольших изображений, которые она с радостью демонстрирует поклонникам во время съемок. Также Дорофеева не любила принимать ванну и оценила преимущества такого релакса только в этом году. Кроме того, она уверяла, что не любит лето, однако с наступлением нового сезона ее предпочтения существенно изменились.

Откровенное признание Нади Дорофеевой касалось отношений с людьми. Она честно рассказала, что раньше всегда осуждала других за их поступки. Однако сейчас звезда осознала, какой "глупенькой и нетерпимой" она была.

Интересно наблюдать за собой со всеми этими изменениями. Надеюсь, что каждый из нас становится только лучше,

– высказалась знаменитость.

Образ Нади Дорофеевой

Откровенное сообщение красавица дополнила новым фото. В жаркий летний день она позировала в яркой розовой олимпийке, которую расстегнула в зоне декольте. Волосы звезда оставила распущенными, однако заплела две тонкие косички впереди. Несмотря на жару на ее лице роскошный макияж с акцентом на розовых губах. Не забыла Дорофеева и об аксессуарах, надев массивную цепочку на шею.