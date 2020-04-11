Осужденному Харви Вайнштейну выдвинули новые обвинения: какое наказание ему грозит

В начале марта одиозному голливудскому продюсеру вынесли наказание сроком на 23 года заключения. Однако следователи объявили новые обвинения Харви Вайнштейну, касающиеся нападения сексуального характера.

Как сообщает издание Page Six, вчера, 10 апреля, прокуратура Лос-Анджелеса заявила об очередном обвинении Харви Вайнштейну в домогательствах. Дело касается нападения сексуального характера в отеле в Беверли-Хиллз. Инцидент произошел 11 мая 2010 года.

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Еще в октябре в прошлом году следователи опросили новую жертву продюсера, которая недавно представила доказательства, свидетельствующие, что нападение на нее состоялось в рамках 10-летнего срока.

"Мы продолжаем изучать и усиливать наше дело. Если мы найдем новые доказательства ранее зафиксированного преступления, мы выясним, следует ли подавать дополнительные уголовные обвинения", – говорится в заявлении прокуратуры Лос-Анджелеса. Если же суд признает Харви Вайнштейна виновным в нападении сексуального характера, ему грозит наказание сроком в 29 лет тюрьмы.

Напомним, что голливудского продюсера признали виновным в принудительном оральном сексе с бывшей ассистенткой Project Runway Мими Хейли в 2006 году и изнасиловании актрисы Джессики Манн. Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам заключения и отправили отбывать наказание на остров Рикерс. Там он заразился коронавирусом, который ему удалось побороть после 14-дневного карантинного режима.