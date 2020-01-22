Осужденный на смерть Роман Золотарев вернулся в Украину: что известно о его творчестве

Молодой парень Роман Золотарев, которому в Малайзии присудили смертную казнь за перевозку сомнительного груза, вернулся в Украину. Там его ждал отец и представители Офиса омбудсмена.

Известно, что Роман Золотарев был участником популярного вокального проекта "Х-Фактор 3" в 2012 году. Тогда они получили четыре "да" от судей и попали в следующий этап шоу.

Важно! В Малайзии отменили казнь украинца-участника Х-фактора, он вернулся домой: фото

Выступление Романа Золотарева на Х-Фактор 2012: видео

Также в его анкете на ресурсе ACMODASI указано, что он был участником шоу "Битва хоров" (2013), принимал участие в массовых съемках в сериале "Сваты" (2012), сыграл главную роль в христианском мюзикле "Счастье есть" (2013) и выступил героем видеоклипа "Понедельник или вторник".

Братья Золотаревы на кастинге Битва хоров 2013: Смотреть видео онлайн

Братья Золотаревы на шоу Битва хоров 2013: Смотреть видео онлайн

Кроме этого, в 2012 году Роман Золотарев с братом Аликом создали ютуб-канал под названием Golden Brothers. Там они выпустили 6 видеороликов, в которых исполняли каверы на различные известные композиции. Самым популярным из них стало видео под названием Stay – 3,8 тысячи просмотров.

Golden Brothers – Stay: смотреть видео онлайн

Последнее видео под названием How To Love было опубликовано в ютубе в 2015 году.

Golden Brothers – How To Love: смотреть видео онлайн

Что известно о задержании и приговоре Романа Золотарева?

По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, после занятий артистической деятельностью в Украине Роман Золотарев решил поехать на заработки в Бразилию. Там работодатель внезапно отменил все заранее согласованные договоренности относительно работы парня, поэтому в апреле 2017 года он должен был вернуться домой. Впрочем парень послушал незнакомых лиц доставить в Лаоа чемодан с вещами, не зная о его содержимом, за что и был задержан малазийскими таможенниками. В 2019 году малайзийский суд приговорил украинца к смертной казни путем повешения.

Впоследствии к председателю комиссии Малайзии по правам человека обратился отец Романа, чтобы те освободили их сына. Помочь в освобождении украинца вызвались и украинские дипломаты, и офис омбудсмана, в результате чего приговор о смертной казни был отменен. Так об этом рассказала Денисова в фейсбуке. Сегодня, 22 января, парень вернулся на Родину.



Роман Золотарев вернулся из Малайзии в Украину / Facebook / @Людмила Денисова



Роман Золотарев вернулся из Малайзии в Украину / Facebook / @Людмила Денисова