От коронавируса умер Рой Хорн – участник дуэта иллюзионистов "Зигфрид и Рой"

Американский иллюзионист немецкого происхождения Рой Хорн умер от осложнений, вызванных инфицированием коронавирусом. Ему было 75 лет. Звездный коллега Зигфрид Фишбахер заявил, что смерть наступила через неделю после диагностирования COVID-19.

Как информирует The Hollywood Reporter, 75-летний Рой Хорн умер от коронавируса. У него диагностировали болезнь в конце прошлого месяца, но симптомы усложнялись, а борьба за жизнь закончилась смертью иллюзиониста.

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О потере сообщил звездный коллега Роя Хорна Зигфрид Фишбахер, вместе с которым он снискал мировую славу и стал одним из самых успешных артистов Лас-Вегаса. Он отметил, что Рой всегда был мужественным бойцом и проявлял свой характер даже в последние дни жизни. Напарник также выразил благодарность врачам, которые "героически работали против коварного вируса".

Сегодня мир потерял одного из великих магов, но я потерял своего лучшего друга. С того момента, как мы встретились, я знал, что мы с Роем вместе изменим мир. Не могло быть Зигфрида без Роя, а Роя без Зигфрида,

– признался коллега.

Дуэт иллюзионистов "Зигфрид и Рой" прославился своими выступлениями с белыми тиграми и львами. Их сотрудничество и крепкая дружба зародились на лайнере. Тогда Зигфрид был стюардом и показывал фокусы пассажирам ради развлечения, а Рой – официантом. Впоследствии они стали использовать животных в своих шоу, стали самыми успешными артистами в истории Лас-Вегаса и получили звезду на Голливудской аллее славы.

Однако 3 октября 2003 года, в день своего 59-летия, Рой Хорн случайно споткнулся, а на него напал 400-килограммовый белый тигр и серьезно ранил дрессировщика. Тогда он перенес инсульт, левая часть его тела была парализована, а успешную карьеру прервал несчастный случай.