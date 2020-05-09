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От коронавируса умер Рой Хорн – участник дуэта иллюзионистов "Зигфрид и Рой"

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От коронавируса умер Рой Хорн
От коронавируса умер Рой Хорн / Фото: Getty Images

Американский иллюзионист немецкого происхождения Рой Хорн умер от осложнений, вызванных инфицированием коронавирусом. Ему было 75 лет. Звездный коллега Зигфрид Фишбахер заявил, что смерть наступила через неделю после диагностирования COVID-19.

Как информирует The Hollywood Reporter,  75-летний Рой Хорн умер от коронавируса. У него диагностировали болезнь в конце прошлого месяца, но симптомы усложнялись, а борьба за жизнь закончилась смертью иллюзиониста.

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О потере сообщил звездный коллега Роя Хорна Зигфрид Фишбахер, вместе с которым он снискал мировую славу и стал одним из самых успешных артистов Лас-Вегаса. Он отметил, что Рой всегда был мужественным бойцом и проявлял свой характер даже в последние дни жизни. Напарник также выразил благодарность врачам, которые "героически работали против коварного вируса".

Сегодня мир потерял одного из великих магов, но я потерял своего лучшего друга. С того момента, как мы встретились, я знал, что мы с Роем вместе изменим мир. Не могло быть Зигфрида без Роя, а Роя без Зигфрида,
– признался коллега.

Дуэт иллюзионистов "Зигфрид и Рой" прославился своими выступлениями с белыми тиграми и львами. Их сотрудничество и крепкая дружба зародились на лайнере. Тогда Зигфрид был стюардом и показывал фокусы пассажирам ради развлечения, а Рой – официантом. Впоследствии они стали использовать животных в своих шоу, стали самыми успешными артистами в истории Лас-Вегаса и получили звезду на Голливудской аллее славы.

Однако 3 октября 2003 года, в день своего 59-летия, Рой Хорн случайно споткнулся, а на него напал 400-килограммовый белый тигр и серьезно ранил дрессировщика. Тогда он перенес инсульт, левая часть его тела была парализована, а успешную карьеру прервал несчастный случай.

Автор: Марина Джура
Теги: Коронавирус COVID-19 Потери LifeStyle
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