В Голливуде очень тщательно относятся к созданию фильмов. Авторы проектов уделяют большое внимание деталям, поэтому даже одежду разрабатывают за несколько месяцев до начала съемок. На примере фантастической красавицы Дианы Крюгер мы решили показать, насколько образы играют важную деталь в лентах и привлекают внимание зрителей.

И дату для публикации 24 канал выбрал не случайно. Именно сегодня, 15 июля, она отмечает 44-летие. По этому случаю журналисты подобрали 5 ролей Дианы Крюгер, которые отличились особым стилем.

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"Бесславные ублюдки" (2009)

В знаменитой ленте Квентина Тарантино "Бесславные ублюдки" Диана Крюгер сыграла немецкую актрису, которая выступает против нацизма. Звезда помогает американским солдатам, которые нападают на вражеские лагеря и уничтожают их. И здесь актриса имела несколько роскошных образов, которые привлекли внимание зрителей.



Диана Крюгер в фильме "Бесславные ублюдки" / Фото Pinterest



Непревзойденная Диана Крюгер / Фото Pinterest

"Сокровище нации" (2004)

Не менее роскошной Диана Крюгер появилась в приключенческих фильмах "Сокровище нации". По сюжету, Бенджамин Гейтс верит в легенду, которую ему с детства рассказывали родители. Поэтому главный герой отправляется на поиски сокровищ США. Но, в отличие от своих оппонентов, Бенджамина интересует история, а не обогащение и хищение артефактов государства. Поэтому именно ему помогает представитель музея, в которую перевоплотилась Диана Крюгер.



​Диана Крюгер и Николас Кейдж / Фото Pinterest



Диана Крюгер во второй части "Сокровище нации" / Фото Pinterest

"Замуж на 2 дня" (2012)

А вот в комедии "Замуж на 2 дня" Диана Крюгер появилась в ярком платье, которое очаровало сеть.



Актриса Диана Крюгер / Фото Tumbir

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В этом фильме актриса сыграла успешную женщину, которой делает предложение любимый парень. Однако Изабель боится семейного проклятия, ведь каждый первый брак ее родственников завершается разводом. Поэтому красавица решает выйти замуж за первого встречного, после чего вторично пойти к алтарю. С этого и начинаются ее курьезные приключения.

Смотрите обзор фильма "Замуж на 2 дня": видео

"Афера под прикрытием" (2016)

Увлекательная лента Брэда Фурмана также не обошлась без Дианы Крюгер. Здесь актриса перевоплотилась в красавицу, которая помогает разоблачить крупнейшую аферу века. Девушка становится напарницей агента ФБР, который мог бы уже идти на пенсию. Однако главный герой не может отказаться от случая разоблачить криминальный синдикат, который возглавляет Пабло Эскобар.

Смотрите трейлер к фильму "Афера под прикрытием": видео

В ленте Диана Крюгер примерила несколько стильных платьев и предстала перед зрителями в образе невесты.



Диана Крюгер в свадебном платье / Фото Vogue

"Троя" (2004)

А вот в фильме "Троя" Диана Крюгер сыграла главную героиню Елену, которая и вызвала жестокое противостояние. Это была первая роль актрисы в Голливуде, поэтому для съемок блондинка вынуждена была не только отточить актерское мастерство, но и набрать 7 килограммов веса. Авторы ленты были убеждены: слишком худая Елена никого не поразит, потому Диана Крюгер сделала все, чтобы понравиться киноманам.



Диана Крюгер в фильме "Троя" / Фото Vogue