От Барышевки до Переяслав-Хмельницкого: Alyona Alyona вспомнила о родных городах

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona (настоящее имя – Алена Савраненко) отправилась в путешествие в родную Барышевку и Переяслав-Хмельницкий, с которыми ее связывает много воспоминаний, в рамках спецпроекта Ukraїner – "Амбассадоры".

Проект Ukraїner рассказывает о различных украинских городах историями звезд, которые прожили там длительное время. Целью этого является распространение новой информации, чтобы как можно больше людей узнало об Украине как туристической стране. Рэперша Alyona Alyona, которая стала первой героиней проекта, поделилась, что последние 15 лет провела в Барышевке.

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Кроме того, именно в Барышевке будущая звезда начала снимать свои клипы, особенно на композицию "Відчиняй".

Тут такой основной костяк товарищей моих, родные, близкие, конечно. И место здесь. Мы снимали не один клип. Мы же "Відчиняй" тоже здесь снимали. Часть его, потому что часть была в столице, а часть была здесь снята. Также на фоне столовой в моем массиве Софиевском. На самом деле Барышевка очень символическое место, потому что именно здесь был придуман и пришел ко мне мой первый творческий псевдоним. Не скажу кто, не будем называть это слово вслух... Я приехала из Кировоградщины,

– призналась артистка.

Alyona Alyona – Відчиняй: смотрите видео

Город Переяслав-Хмельницкий Alyona Alyona также называет одним из своих домов, там она поступила в университет.

"Я бы назвала это домом не в плане кирпича и крыши, а таким гнездом духовным, где развивалась именно я, именно мое "Я", где развивались мои навыки и желание к творчеству, мои скиллы артиста, и это такое место, где... Я не знаю, возможно, кто-то скучает за школой. Я за школой почти не скучаю, Я скучаю за университетом", – рассказывает артистка.

Звезда вспомнила, как начала работать в саду и прекратила заниматься рэпом, однако это было недолго.

Я начала работать в садике и забросила рэп, перестала биты слушать и все. Начала слушать совершенно другую музыку и посвящать все свое свободное время садику, а оно-то копится в тебе несказанное. И как-то я с девушкой из Херсона познакомилась. Где-то мы также в каком-то паблике что-то разобщались, и она меня подбила, что: "Давай на украинском какой-то хит сделаем что ли?", я – "Давай!". Я как села писать, боже, оно как песня льется-льется-льется, да ты что. Параллельно с этим уже я нашла сообщество, где читали на украинском языке. Как оказалось, рэпа на украинском много, и все, оно пошло-поехало,

– добавила она.

Полное интервью с Alyona Alyona смотрите здесь: видео