От бриллиантового купальника до пантеры с изумрудами: самые известные ювелирные украшения звезд

Знаменитости знают, как завершить свой образ и надолго приковать взгляды окружающих. При условии уместного подбора и удачного "расположения", эти вещи никогда не испортят внешнего вида и репутации. Напротив, ювелирные украшения помогут выразить стиль, а еще добавят столь желанной роскоши.

Пожалуй, немало сундучков с бриллиантами на своих полках хранят звезды и члены королевских семей. Такими аксессуарами каждая селебрити хочет задать тон, приятно удивив ними папарацци и поклонников. На своих ушах, шее, запястьях и пальцах известные люди "пристраивают" далеко не бижутерию, купленную в магазине за углом, а собственные эксклюзивные или взятые напрокат бусы, серьги, браслеты, броши. В основном, из чистых золота, серебра и бриллиантов.

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Поэтому по случаю Международного дня ювелира, который отмечается сегодня, 31 января, LifeStyle 24 рассказывает о самых известных украшениях, которые в свое время надевали на себя известные женщины шоу-бизнеса и политики за бешеные деньги.

Самые дорогие бюстгальтер и бикини (30 миллионов долларов)

Мы не знаем, удобно было бы вам, девушки, ходить в таком комплекте, однако Молли Симс это блестящее нижнее белье, кажется, нравится. В таком образе американская модель предстала в 2006 году, имея съемки в Лос-Анджелесе. Купальник изготовила фирма Steinmetz из бриллиантов весом более 150 карат. Оценили такое богатство тоже соответственно – почти в 30 миллионов долларов! Дороже белья в мире пока не существует.





Топ-модель Молли Симс в "нижнем белье" за 30 миллионов долларов / Pinterest

Пантера для Уоллис (12,4 миллиона долларов)

Своей коллекцией украшений в прошлом веке прославилась Виндзорская герцогиня Уоллис Симпсон. Женившись на потомке монархов Эдуарде VIII (который перед этим отрекся ради нее от королевского престола), – дяде действующей королевы Елизаветы II – женщина погрузилась в пучину светской жизни. Неотъемлемой ее частью были частые появления на званых ужинах или баллах, а также деловые встречи. И почти для каждого выхода Уолли подбирала то или иное украшение. Однажды на ее запястье "примостилась" удлиненная пантера, которую в 1952 году создала французская фирма Cartier. Ее лапы, туловище и голова – это много бриллиантов в сочетании с ониксом, а глаза животного-хищника выполнили из изумруда. Таким был подарок герцогини от любимого мужа за 12,4 миллиона долларов!



Знаменитая пантера с изумрудами в коллекции британской герцогини Уолли Симпсон (на запястье правой руки) / Pinterest

Бриллиантовая Леди (8 миллионов долларов)

Неравнодушна к бриллиантам и американская поп-дива Леди Гага. Надевать их на себя певица и актриса любит, в частности, во время церемонии Оскара. Например, в 2016 году знаменитость предстала перед публикой в ​​белом наряде, к которому подобрала серьги и кольцо, стоимостью 8 миллионов долларов. А на прошлогоднее торжество этой же кинопремии Гага надела колье со светло-желтым бриллиантом от бренда Tiffany, которое стоит 30 миллионов!



Леди Гага на красной дорожке Оскара-2019 / Instagram / @ladygaga

Неизвестное украшение Виктории Бекхэм (почти 2 миллиона долларов)

Жена популярного футболиста Дэвида Бекхэма всегда удивляет мир своими выходами – она ​​демонстрирует не только элегантно подобранный гардероб, но и аксессуары, скомпонованные с ним. Виктория охотно рассказывает журналистам о своих 14 кольцах, часто демонстрирует на запястьях роскошные часы, размером в пол ладони, или просто выбирает минимализм. Однако одно из украшений известная дизайнер таки решила скрыть от людских глаз. Через несколько лет после брака со спортсменом красавица получила от него в подарок колье Boucheron, инкрустированное бриллиантами и рубинами. Одна из версий дальнейшей судьбы драгоценности такова: Виктория хочет продать ее на благотворительном аукционе, цена ожерелья – почти два миллиона долларов.



Виктория Бекхэм до сих пор ни разу не показала публике свое колье с рубинами / Zlato.ua

"Сердце океана" с "Титаника" (1,4 миллиона долларов)

Мы уверены, что фанаты культового фильма хорошо помнят украшение насыщенного синего цвета в форме сердца, которое появлялось в нескольких его сценах. Драгоценность главной героини – Роуз Дьюитт Бьюкейтер – подарил жених Каледон. Позже красавица заставила сердце молодого художника Джека биться быстрее, ведь позировала для него только в этом украшении, без одежды...



"Сердце океана" появлялось в нескольких сценах фильма "Титаник" / Скриншот из фильма

На самом деле для съемок кино изготовили три копии такого кулона (говорят, что бриллиант таки существовал и некоторое время находился в коллекции аристократа Генри Филиппа Хоупа). Две из них – работы ювелиров британской компании Asprey & Garrard. Последнюю же мастера создали уже после триумфа "Титаника", соединив в украшении 171-каратовый сапфир, десяток бриллиантов и платину. С молотка драгоценность пустили за 1,4 миллиона долларов, направив эти деньги на благотворительность.



Копию этого украшения на один из выходов в 1998 году надела певица Селин Дион / Cosmopolitan

Добавим, что некоторые издания сообщают о том, что цена "Сердца океана" достигает 17 миллионов долларов, впрочем, это ошибочное утверждение. Ведь украшение такой стоимости надела на церемонию Оскар исполнительница роли старой Роуз с "Титаника" Глория Стюарт. Тогда же, в 1988 году, она получила Оскара за лучшую роль второго плана. Это похожий на оригинальный бриллиант камень в 15 карат от компании Harry Winston, только в квадратной форме и голубого цвета.