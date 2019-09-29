От Франции до Индии: что готовят на завтрак в разных странах мира

В каждой стране есть свои традиции приготовления еды утром. Поэтому часто люди выбирают особый завтрак, который привычен для их государства.

Как известно, завтрак должен быть не только питательным и вкусным, но и поднимать настроение человеку. Поэтому психологи советуют добавлять в еду красочные ингредиенты: зелень, овощи или фрукты. Эту рекомендацию используют в разных уголках мира.

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Израиль

Шакшука – яичница по-израильски / Mamadama

Традиционным блюдом завтрака для израильтян является шакшука. Это яичница, прожаренная в томатном соусе с перцем и луком. Однако в шакшуку часто добавляют и другие ингредиенты, которые есть в доме. В частности, грибы, сыр, базилик, перец чили, свежие помидоры. В Израиле по этому блюду есть неписаное правило – добавлять любимые продукты, что есть в холодильнике, однако сохранить аппетитность яичницы.

Турция



Завтрак в Стамбуле / Vogue

В Турции на завтрак часто выбирают продуктовое ассорти – сыр, мясо, яйцо, оливки, орехи, йогурт, овощи, фрукты, джем. Такой несовместимый набор все же создает единый "ансамбль", потому что каждый за столом выберет для себя любимый продукт. И даже если человек немного попробует все, что в Турции подают на завтрак, такое сочетание не повредит желудку.

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Исландия



Овсяная каша по-исландски / Лиза

В Исландии обычную овсяную кашу подают по-особенному. В блюдо добавляют семена, фрукты или ягоды. Часто в овсянку исландцы вливают рыбий жир, чтобы добавить полезности утренней еды.

Малайзия



Наси лемак – завтрак в Малайзии / Malaysia Travel

Малазийцы часто на завтрак готовят традиционное блюдо наси лемак. Это сваренный на кокосовом молоке рис, который имеет невероятно нежный вкус. Гарнир дополняют анчоусами, жареным арахисом, свежим огурцом и вареным яйцом.

Индия



Умпа – традиционное блюдо в Индии / Travelling

Если в Украине дети редко любят есть манную кашу, то в Индии из этой крупы варят умпу, от которой в восторге все. Для приготовления блюда обжаривают овощи (лук, морковь, помидор, капусту и т.д.), добавив к ним горчицу и лавровый лист, арахис, чеснок, имбирь и карри. В смесь всыпают манку, которую хорошо обжаривают на сковороде. Затем индийские хозяйки заливают блюдо кипяченой водой и доваривают крупу на маленьком огне.

Великобритания



Завтрак в Великобритании / Lady Info

Для британского завтрака нужно все, что найдется в холодильнике – сосиски, бекон, яйца, овощи и грибы. Все нужно зажарить на сковороде и выложить на тарелку. Блюдо британцы поливают консервированной фасолью.

Франция



Легкий завтрак во Франции / Cookery

Французская легкость завтрака не сравнится ни с каким другим. Хрустящий круассан с шоколадом и ароматный кофе с молоком – вот идеальное сочетание продуктов утром. Аппетитно, вдохновенно и легко – так же, как живет самая романтичная нация мира.

Испания



Завтрак испанцев

Тосты с томатами – такой завтрак предпочитают испанцы. Подсушенный хлеб они щедро натирают чесноком, добавляют мякоть помидора и сыр. Многие испанцы также добавляют в блюдо хамон и апельсин. Тосты поливают оливковым маслом.