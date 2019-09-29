От Франции до Индии: что готовят на завтрак в разных странах мира

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Завтрак в разных странах мира
Завтрак в разных странах мира / pinterest.com

В каждой стране есть свои традиции приготовления еды утром. Поэтому часто люди выбирают особый завтрак, который привычен для их государства.

Как известно, завтрак должен быть не только питательным и вкусным, но и поднимать настроение человеку. Поэтому психологи советуют добавлять в еду красочные ингредиенты: зелень, овощи или фрукты. Эту рекомендацию используют в разных уголках мира.

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Израиль

Шакшука яичница по-израильски / Mamadama

Традиционным блюдом завтрака для израильтян является шакшука. Это яичница, прожаренная в томатном соусе с перцем и луком. Однако в шакшуку часто добавляют и другие ингредиенты, которые есть в доме. В частности, грибы, сыр, базилик, перец чили, свежие помидоры. В Израиле по этому блюду есть неписаное правило – добавлять любимые продукты, что есть в холодильнике, однако сохранить аппетитность яичницы.

Турция


Завтрак в Стамбуле / Vogue

В Турции на завтрак часто выбирают продуктовое ассорти сыр, мясо, яйцо, оливки, орехи, йогурт, овощи, фрукты, джем. Такой несовместимый набор все же создает единый "ансамбль", потому что каждый за столом выберет для себя любимый продукт. И даже если человек немного попробует все, что в Турции подают на завтрак, такое сочетание не повредит желудку.

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Исландия


Овсяная каша по-исландски / Лиза

В Исландии обычную овсяную кашу подают по-особенному. В блюдо добавляют семена, фрукты или ягоды. Часто в овсянку исландцы вливают рыбий жир, чтобы добавить полезности утренней еды.

Малайзия


Наси лемак – завтрак в Малайзии / Malaysia Travel

Малазийцы часто на завтрак готовят традиционное блюдо наси лемак. Это сваренный на кокосовом молоке рис, который имеет невероятно нежный вкус. Гарнир дополняют анчоусами, жареным арахисом, свежим огурцом и вареным яйцом.

Индия


Умпа – традиционное блюдо в Индии / Travelling

Если в Украине дети редко любят есть манную кашу, то в Индии из этой крупы варят умпу, от которой в восторге все. Для приготовления блюда обжаривают овощи (лук, морковь, помидор, капусту и т.д.), добавив к ним горчицу и лавровый лист, арахис, чеснок, имбирь и карри. В смесь всыпают манку, которую хорошо обжаривают на сковороде. Затем индийские хозяйки заливают блюдо кипяченой водой и доваривают крупу на маленьком огне.

Великобритания


Завтрак в Великобритании / Lady Info

Для британского завтрака нужно все, что найдется в холодильнике – сосиски, бекон, яйца, овощи и грибы. Все нужно зажарить на сковороде и выложить на тарелку. Блюдо британцы поливают консервированной фасолью.

Франция


Легкий завтрак во Франции / Cookery

Французская легкость завтрака не сравнится ни с каким другим. Хрустящий круассан с шоколадом и ароматный кофе с молоком вот идеальное сочетание продуктов утром. Аппетитно, вдохновенно и легко – так же, как живет самая романтичная нация мира.

Испания


Завтрак испанцев 

Тосты с томатами – такой завтрак предпочитают испанцы. Подсушенный хлеб они щедро натирают чесноком, добавляют мякоть помидора и сыр. Многие испанцы также добавляют в блюдо хамон и апельсин. Тосты поливают оливковым маслом.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Food and Drinks
Источник: LifeStyle 24
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