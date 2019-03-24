От Гайтаны до Артема Гагарина: звезды с детьми приняли участие в показе коллекции Андре Тана

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Неделя моды в Украине: детская коллекция одежды от Андре Тана
Неделя моды в Украине: детская коллекция одежды от Андре Тана / Пресс-служба

В Украине проходит главное светское событие года – Неделя моды. В Киеве дизайнер Андре Тан открыл JFW яркой и стильной коллекцией весна/лето 2019. Модный показ посетили украинские знаменитости, которые вместе со своими детьми вышли на подиум.

Дизайнер Андре Тан в очередной раз удивил поклонников: модельер вывел на свой подиум не только юных моделей, но и их звездных родителей. Таким образом он показал тренду family-look, которые сможет повторить каждая отечественная модница.

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Открывала модный показ певица Гайтана со своей 2-летней дочкой Николь-Сапфир. Девочка стала самой молодой моделью Андре Тана. Кроме этого, новинки коллекции презентовали психолог и ведущая Наталия Холоденко с сыном Иларионом, телеведущие Артем Гагарин с сыном Дмитрием и Андрей Джеджула с сыном Даниэлем, Валентина Хамайко с сыном Михаилом и дочкой Мирославой.

Сам дизайнер признался, что коллекция детской одежды для него является очень особенной. Все потому, что его главной музой является 3-летняя дочь Соня.

С появлением дочери я кардинально пересмотрел свои взгляды на детскую одежду. Маленькие девочки стремятся быть такими же модницами, как и их мамы, поэтому наши вещи в хорошем смысле "взрослые". Особое внимание мы уделяем крою и выбору ткани, кроме этого, максимально повторяем элементы взрослых коллекций в детских,
– рассказал Андре Тан.

Детская коллекция весна/лето 2019 отличилась яркостью и комфортом нарядов. Повседневные комплекты соединили стили гранж и спорт-шик. Дизайнер смело предлагает сочетать куртку-косуху с розовой юбкой-пачкой и кроссовками oversize. Что касается мальчиков, то Андре Тан пропагандирует стиль юного денди: рубашки-поло в черно-белую полоску, голубые и серые брюки-чинос, casual рубашки в клетку из хлопка "как у папы".

"Я убежден, что хороший вкус нужно прививать с детства, именно поэтому в прошлом году я запустил детскую линию, которая стала логичным продолжением женской и мужской коллекций. Теперь я уверенно могу сказать, что мы можем одеть всю семью", – с юмором добавил Андре Тан.

 


Детская колекция Андре Тана 

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Теги: Новости Украины LifeStyle Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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