От голливудских красавиц до королевских особ: какие звезды примерили вышиванку

Национальный костюм уже давно не воспринимается, как нечто, что стоит надевать только на религиозные и государственные праздники. Ведь украинская вышиванка с годами заиграла современными красками, а ее оригинальные рисунки стали трендом не только на Родине, но и за рубежом. Журналисты LifeStyle 24 решили доказать это на примере звезд, которые засветились в отечественном наряде.

Яркие орнаменты, необычные ткани и крой, стильные сочетания с обычным casual и роскошью – именно так можно охарактеризовать украинские вышиванки, которые стали своеобразным трендом.

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Именно благодаря национальным узорам дизайнеры ежегодно придумывают сотни идей, как превратить обычное платье или рубашку в изделие, позволяющее эффектно выделиться во время торжества. И им это успешно удается! Голливудские красавицы наперебой демонстрируют невероятные образы в украинских вышиванках. Почему наряд стал трендом – объяснила дизайнер Юлия Магдыч.

Украинская вышиванка украсит любую женщину в любом уголке мира. Вышивка выступает своеобразным обрамлением лица. Это как с картиной: подобрал правильную раму – полотно "заиграло" по-новому, неправильную – картина "потерялась". Вышиванка – это "правильная рама" для любого лица, вопрос только в правильно подобранной комбинации цветов,

– рассказывала Юлия Магдыч журналистам 24 канала.

И действительно, голливудские звезды надевают вышиванки не только во время обычных выходов, но и на праздничные события. В частности, Деми Мур надела любимое вышитое платье на годовщину свадьбы Брюса Уиллиса, а певица Адель украсила журнал Vogue. Кто из звезд является сторонником украинской национальной одежды – читайте в материале LifeStyle 24.

Адель

Британская певица Адель – обладательница многочисленных музыкальных премий, надела оригинальную блузку с черным орнаментом для особой съемки. В таком наряде артистка появилась на обложке журнала Vogue в 2012 году. Тогда звезда вызвала фурор эффектным образом, а ее рубашка до сих пор вызывает восторг у поклонников.



Певица Адель в вышиванке / Vogue

Деми Мур

Не меньшую привязанность к украинской одежды испытывает звезда фильма "Солдат Джейн" Деми Мур. Голливудская актриса примерила желтое платье с белой вышивкой на особенное событие – годовщину свадьбы своего экс-супруга и друга Брюса Уиллиса. На церемонии знаменитость выглядела очень эффектно.

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Актриса Деми Мур / Instagram / @demi.moore



Деми Мур в украинском платья / Instagram / @demi.moore

Кэтрин Зета-Джонс

Еще одна голливудская красавица засветилась в украинской вышиванке. Актриса Кэтрин Зета-Джонс во время своего кубинского отдыха с мужем Майклом Дугласом сделала фото, на котором предстала в мини-платье от отечественного бренда Vita Kin. Наряд сделал образ звезды непревзойденным.



Кэтрин Зета-Джонс с Майклом Дугласом в январе 2019-го / Instagram / @catherinezetajones​

Джордан Данн

Знаменитая модель Джордан Данн, которая является одним из "ангелов" Victoria's Secret, тоже любит украинские бренды. Для прогулки по Лос-Анджелесу манекенщица выбрала черное стильное платье с яркой вышивкой, которое выглядело роскошно.



Джордан Данн в украинской вышиванке/ Instagram / @jourdandunn



Модель Джордан Данн примеряла платье–вышиванку / Instagram / @jourdandunn

Клаудия Шиффер

Секс-символ девяностых и супермодель Клаудия Шиффер тоже относится к числу поклонниц эффектного наряда. Красавица каждый раз демонстрирует изысканность и элегантность во время публичных выходов. А в 2016-м манекенщица поддержала украинский бренд March11, который появился благодаря дизайнерам Роберту Мищенко и Светлане Головченко. Поэтому на Неделе моды в Париже Клаудия Шиффер появилась в синем платье-вышиванке с этническим красно-белым орнаментом.



Клаудия Шиффер​ / 24 Канал

Келли Осборн

Впервые с украинским национальным нарядом певица Келли Осборн познакомилась в 2016 году. Тогда артистка пришла в бутик дизайнера Юлии Магдыч, в Нью-Йорке. От изысканного наряда дочь легендарного Оззи Осборна была в восторге и назвала Украину "сердцем моды".

Люди могут считать, что Нью-Йорк – сердце моды, но я думаю, что это Украина. Не могу поверить, что я первая американская знаменитость, которая надела платье от Юлии Магдыч. Попомните мое слово, Юлия станет следующим героем моды,

– написала потрясенная Келли Осборн.



Келли Осборн / Instagram / @kellyosbourne​

Дита фон Тиз

Модель и звезда бурлеска Дита фон Тиз тоже присоединилась к фанатам вышиванок. Экс-супруга Мэрилина Мэнсона в сети похвасталась несколькими снимками в вышитых платьях и призналась, что они прекрасно подходят ей для "теплых путешествий".

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Дита фон Тиз в вышиванках / Instagram / @ditavonteese

Риз Уизерспун

Знаменитая "Блондинка в законе" Риз Уизерспун тоже любит примерять украинскую вышиванку. В сети актриса показала рубашку и платье, украшенные ярким орнаментом.



Риз Уизерспун примерила вышитое платье / Instagram / @reesewitherspoon​



Риз Уизерспун с подругами/ Instagram / @reesewitherspoon​

Магдалина Генеа

Итальянская модель и актриса Магдалина Генеа сумела удивить всех зрителей 68-го Каннского кинофестиваля, который прошел в 2015 году. Звезда вышла на красную дорожку перед презентацией фильма "Молодость" в стильных укороченных брюках и бело-черной вышиванке. Этнический узор на модели выглядел очень колоритно, а сама Магдалена охотно позировала перед сотнями камер.



Магдалина Генеа в вышиванке / КП в Украине

Актриса Магдалена Генеа / КП в Украине

Хайден Панеттьери

Экс-невеста Владимира Кличко – Хайден Панеттьери – могла познакомиться с украинскими традициями и бытом. Голливудская актриса неоднократно приезжала в Киев, где проводила время с бывшим боксером и его родственниками. Не удержалась Хайден и от покупки национальной одежды. В сеть звезда выставила фото, на котором позировала в классической белой вышиванке, которую дополнила цветком в волосах.



Хайден Панеттьери / Facebook / @haydenpanettiere

Патрисия Каас

Легендарная французская певица Патрисия Каас не упустила случая приобрести себе вышитое платье. Во время визита в Киев в октябре 2017 года артистка выделила себе время для шопинга и в одном из бутиков выбрала роскошное черное платье с фиалками, в котором и вышла на цену к украинским фанатам.



Патрисия Каас в вышиванке авторства Юлии Магдыч / 24 Канал

Алисия Викандер

Шведская актриса Алисия Викандер после ролей в фильмах "Ex Machine" и "Девушка из Дании" обрела большую популярность, поэтому известные глянцы приглашали ее для съемок. Одной из работ с участием звезды была фотосессия для The Edit. На страницах журнала Викандер появилась в платьях, украшенных эффектной современной вышивкой.



Алисия Викандер / The Edit

Анна Делло Руссо

Креативный консультант японского журнала Vogue Анна Делло Руссо уже давно является поклонницей вышитых платьев. Их известная модница надевает как на светские мероприятия, так и на обычные встречи с подругами.



Анна Делло Руссо / forbes

Королева Иордании

Но, пожалуй, больше всего вышиванок в гардеробе у королевы Иордании Рании. Ее Величество каждый раз удивляет общественность разноцветными рубашками с орнаментами. В основном, королева выбирает геометрическую вышивку, которую дополняет юбками или любимыми брюками, и крайне редко появляется с цветочным орнаментом.

Кроме этого, Рания любит поражать поклонников яркими выходами в вышитых платьях, которых у Ее Величества сотни. В таком наряде королева Иордании участвует в светских и официальных мероприятиях, покоряя всех своей красотой.



Королева Рания / Instagram / @queenrania