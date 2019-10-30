От горячей модели с обложек до иконы стиля консерваторов: как менялся стиль Иванки Трамп

Иванка Трамп является одной из самых популярных и стильных политиков мира. Дипломатическую знаменитость ей обеспечил ее отец Дональд Трамп. Однако его старшая дочь не всегда была известной в кругах органов американских властей. Когда-то Иванка Трамп снималась для обложек журналов и мечтала о карьере модели. Как с тех пор эволюционировал стиль красивой блондинки.

Родившись в семье американского миллиардера, Иванка Трамп уже была обречена на успех. Популярный и богатый папа ничего не жалел для своей требовательной дочери. Однако всегда подчеркивал, что любую роскошь она должна была заслужить. Возможно, ощущение, что ты эту вещь заработал, а не получил просто так, и развило у Иванки Трамп сдержанность и безупречное чувство вкуса, несмотря на годы, тренды и сезонные тенденции.

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Сегодня, 30 октября, дочь действующего президента США празднует свое 38-летие. За это время она реализовалась как бизнесвумен, жена, мама, а также американская икона стиля. А еще она получила негласное звание первой леди Америки, ведь ее сегодняшний стиль отлично соответствует требованиям этого статуса. Однако и в ее жизни были периоды, когда она напоминала звезду подиумов, но точно не была образцом для подражания. Поэтому в день рождения Иванки Трамп редакция LifeStyle 24 подготовила для вас хронологическую последовательность эволюции стиля лидера американских консерваторок.

От свободных 1990-х до бохо и милитари 2000-х

Поскольку стиль Иванки Трамп развился ближе к концу 1990-х, в ее юном возрасте, то она, как и все остальные звезды, одевалась в так называемом винегрете, созданном из разных трендов от кардинально непохожих стран. Именно тогда дочь Дональда Трампа дебютировала на подиуме, снималась для обложек журналов, а также засветилась в нескольких эпизодических ролях в сериалах. Но позже почувствовала, что моделинг не для нее и ее призвание в другом.

Она решила пойти работать в компанию отца. После этого ее обычный стиль претерпел определенные изменения. Из ее гардероба начали исчезать мини-платья, глубокие декольте и яркие дизайны. К своим 26 годам Иванка стала вице-президентом концерна Трампов.

А также создала собственную марку, которую назвала Ivanka Trump, выпуская под своим именем одежду, духи и сумки. Однако в 2018 году она закрыла свой бизнес, сосредоточившись на работе в Белом доме. После того, как Иванка Трамп получила должность в семейном бизнесе, ее гардероб больше не был таким, как прежде.



Фото: Variety / Blust

Платье-футляр must have в гардеробе

Шкаф старшей дочери Трампа начал пополняться платьями или юбками в стиле «футляр» или, как их еще называют, "карандаш". Преимуществом такого наряда был скромный фасон, который, несмотря на это, подчеркивал достоинства фигуры стройной Иванки Трамп. Ведь, кто не знает, рост американской бизнесвумен достигает 180 сантиметров при весе всего 60 килограммов.

С такими параметрами она несомненно могла построить успешную карьеру модели, однако решила покорять высокие стены Белого дома.

Иванка Трамп выбирала платья такого стиля для светских событий, а также для официальных выходов. Длина до колена позволяла появляться на деловых встречах, а подчеркнутая талия и обтягивающий фасон отлично вписывались в дресс-код масштабных мероприятий.



Фото: Instagram / @alwaysivanka

Брючные костюмы как значительная часть гардероба

Около трех лет подряд первые места в трендах всех сезонов занимают брючные костюмы. Пиджак oversize в сочетании с брюками неизменно надевают все звезды Голливуда и других отраслей. Выделиться захотела и американская бизнесвумен Иванка Трамп. Тем более, такой тип наряд идеально лежит на ее фигуре.

В брючном костюме дочь действующего президента США меняет разве цветовую гамму и фасон брюк, ведь в 2019 году большую популярность приобрели брюки-клеш.

В таком виде Иванка Трамп неоднократно появлялась на деловых встречах, на заседаниях в Белом доме, а также во время путешествий. Стоит отметить, что стильная блондинка предпочитает яркие или пастельные цвета, среди которых пудровые, голубые, желтые или красные оттенки.



Фото: Instagram / @alwaysivanka

Обойтись нельзя, вечерним платьям быть!

Ну и конечно, как у каждой светской львицы, в гардеробе Иванки Трамп, кроме деловых образов, присутствуют и стильные вечерние платья. Ведь есть мероприятия, для которых не подберешь лучшего наряда, чем платье в пол, а наибольшей эффектности и элегантности добавляет только изящный крой. К примеру, на прием в Белом доме она пришла в белоснежном платье от Jimmy Choo, а на свадьбе Миши Нону появилась в роскошном платье пудрового оттенка от Galia Lahav.



Иванка Трамп на приеме в Белом доме / Instagram / @alwaysivanka Иванка Трамп на приеме в Белом доме / Instagram / @alwaysivanka



Иванка Трамп на свадьбе Миши Нону / Instagram / @alwaysivanka

/ Instagram / @alwaysivanka