От "Караоке на Майдане" до Евровидения: интересные факты о творчестве MELOVIN, которые поражают

MELOVIN (Константин Бочаров) – один из самых популярных артистов украинского шоу-бизнеса. В день его рождения, 11 апреля, журналисты LifeStyle 24 подобрали интересные факты из творчества, которые смогут ошеломить.

Как известно, 22-летний MELOVIN родом из Одессы. Именно там, в местной школе, начиналась его творческая карьера. Будущий артист охотно участвовал в постановках и концертах, а иногда и сам организовывал их.

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Чтобы получить популярность и продемонстрировать свое творчество, MELOVIN становился участником ряда вокальных проектов. В частности, артист несколько раз засветился на "Караоке на Майдане", где исполнял известные хиты. Кроме этого, во время одного из выпусков Константин Бочаров представил свою авторскую песню "Не одинокая", сорвав овации среди зрителей.

Смотрите видео выступления MELOVIN на "Караоке на Майдане":

Следующей ступенью в творчестве MELOVIN было участие в вокальном проекте "Х-Фактор" 2015 года. На шоу он признался, что часто носит солнцезащитные очки, чтобы не видеть осуждения от других. В родной Одессе Константин Бочаров пытался избегать взглядов людей, которые не поддерживали его оригинальный стиль и манеру пения. Поэтому "Х-Фактор" стал крайне важным проектом, который помог Константину Бочарову поверить в свои силы.

MELOVIN на шоу "Х-Фактор" исполнил песню "Без бою": смотрите видео выступления

И несмотря на выступления в популярных шоу наибольший успех ему принесло Евровидение-2018. В португальском Лиссабоне MELOVIN исполнил свою песню "Under The Ladder" и показал всему миру свой уникальный образ. Западные СМИ успели его окрестить "украинским вампиром", а, чтобы подтвердить это звание, артист в шутку укусил журналистку во время интервью.

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Евровидение-2018: выступление MELOVIN на шоу – смотрите видео

И хоть Константин Бочаров занял 17 место, в Украину он вернулся победителем. Поклонники с восторгом встречали его в столичном аэропорту, а сеть засыпали сообщениями со словами поддержки.

С этого времени карьера харизматичного MELOVIN стремительно пошла вверх. Одна за другой песни артиста получали немалый успех, а количество его поклонников стремительно росло. Особенно большую известность получил трек Константина Бочарова "З тобою, зі мною, і годі", который он презентовал сразу после рождественских праздников.

MELOVIN "З тобою, зі мною, і годі": смотрите чувственный клип