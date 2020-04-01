От коронавируса умер актер "Звездных войн" Эндрю Джек
В Великобритании в результате коронавируса умер 76-летний диалект-тренер Эндрю Джек. Он за свою жизнь работал с более 80 фильмами, а в некоторых даже снимался как актер.
О смерти Эндрю Джека сообщил американский актер и продюсер Грег Грюнберг в своем твиттере.
К слову Умер актер Макс фон Сюдов, который сыграл в "Звездных войнах" и "Игре престолов"
Я опустошен, чтобы слушать о смерти невероятно талантливого и любимого джентльмена Эндрю Джека. Он один из самых добрых людей, с которыми я когда-либо работал. Пожалуйста, оставайтесь дома. Покойся с миром,
– написал Грюнберг.
Эндрю Джек на 76 году жизни скончался в больнице города Черсти, что в Британии. Все из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Его жена находится на карантине в Австралии, поэтому даже не смогла попрощаться с мужем.
Он работал с актерами диалект-тренером, однако в некоторых фильмах снимался и сам. В частности он играл разные роли в медиафраншизе "Звездные войны", а также в романтической комедии "Кейт и Лео".
Эндрю Джек в франшизе "Звездные войны" / фото: New Lyrics Track
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