От коронавируса умер британский актер Тим Брук-Тейлор

Число жертв пандемии коронавируса неуклонно растет. На днях представители комедийного актера Тима Брука-Тейлора заявили, что он умер от COVID-19. На момент смерти ему было 79 лет.

Как сообщает ВВС, Тим Брук-Тейлор умер в воскресенье, 12 апреля. Причиной стали осложнения, которые вызвал коронавирус. Опасную болезнь, от которой страдает весь мир, медики диагностировали у Тима Брука-Тейлора незадолго до смерти.

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На новость о потере уже отреагировал его коллега – Билл Одди. С Тимом Брук-Тейлором и Грэмом Гарденом он выступал в комедийно-музыкальном трио The Goodies, который и прославил звезд на весь мир.

"Он был веселым, общительным, великодушным человеком, с которым я с восторгом работал. Аудитория считала его не только веселым, но и волшебным... Никто не мог носить те костюмы или делать опасные трюки, как Тим. Я знаю, что это больно, потому что он часто плакал. Извини, Тимбо", – написал Билл Одди.



От коронавируса умер актер Тим Брук-Тейлор / The Guardian

Как известно, карьера Тима Брука-Тейлора продолжалась больше 60 лет. Еще студентом он выступал в составе The Goodies и основал собственное шоу, у которого была бешеная популярность в Великобритании. Транслировали выпуски комедийного проекта с 1970 по 1982 год.

Смотрите фрагмент выступления The Goodies: видео

По официальным данным, Великобритания входит в десятку стран с наибольшими показателями инфицирования коронавирусом. По состоянию на 13 апреля там зафиксировано более 84 тысяч больных. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли более 10,6 тысячи человек.