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От коронавируса умерла актриса Ли Фьерро – звезда фильма " Челюсти"

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Умерла актриса Ли Фьерро / Кадр из фильма

Голливудская актриса Ли Фьерро умерла от осложнений, вызванных коронавирусом. На время смерти ей было 91.

Как сообщает Deadline, последние годы ли Фьерро жила в доме престарелых в штате Огайо. Именно там актриса пожаловалась на плохое самочувствие и за считанные дни умерла.

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Ли Фьерро известна в Голливуде за участием в фильме Стивена Спилберга "Челюсти". Актриса сыграла там роль миссис Кинтнер – безутешной матери мальчика, который стал первой жертвой нападения акул. В 1987 году Ли Фьерро вернулась на экраны в киноленте "Челюсти 4".


Ли Фьерро умерла от коронавируса / Global Newsshot

По состоянию на 6 апреля коронавирусом заболели 1 227 196 человек. От осложнений, которые вызвал COVID-19, умерли 69 568 инфицированных. Статистика каждый день меняется, ведь не все люди придерживаются условий карантина и не прислушиваются к советам ВОЗ. Возглавляют неутешительный рейтинг США, где зафиксировано уже свыше 336 тысяч больных коронавирусом.

Сколько людей заболело коронавирусом

Данные: Worldometers

Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Коронавирус COVID-19 Потери Голливуд
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