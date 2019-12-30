От латекса до комбинезонов: какими образами поражала Настя Каменских на "Х-факторе"

Певица Настя Каменских, которая выступает под сценическим именем NK, стала одной из самых ярких звезд развлекательного шоу "Х-фактор". Артистка заняла судейское кресло и еженедельно поражала зрителей эффектными образами.

В субботу, 28 декабря, в Украине отгремел последний выпуск развлекательного проекта "Х-фактор". В течение нескольких месяцев сторонники шоу наблюдали за борьбой участников за победу и главный кубок. По результатам голосования, триумфатором 10 сезона стала Элина Иващенко. Однако не только феерическим финалом запомнится нынешний "Х-фактор".

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Еженедельно не только участники проекта удивляли зрителей невероятными перевоплощениями, но и их звездные тренеры. Так, Настя Каменских сменила немало эффектных образов, которые также войдут в историю шоу. Артистка не боялась экспериментировать, поэтому представала перед камерами то в сексуальных латексных нарядах или из экокожи, то в роскошных вечерних платьях или трендовых комбинезонах. Какими были образы Насти Каменских в 10 сезоне "Х-фактора" - смотрите в фотоподборке LifeStyle 24.