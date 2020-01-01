От Лилии Ребрик до Джамалы: новогодние фото украинских звезд с детьми

Новый год и Рождество – замечательная возможность, чтобы провести время с родными и устроить себе праздничную фотосессию. Это своеобразное правило использовали украинские знаменитости, которые поделилась с поклонниками чувственными снимками с малышами.

Телеведущая Лилия Ребрик, певицы Джамала, Екатерина Бужинская и Светлана Тарабарова уже успели наполнить свой блог праздничными новогодними снимками. На улице или в роскошном имении звезды позировали со своими потомками, чем очаровали сеть. Как это было-смотрите в фотоподборке.

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Лилия Ребрик

Популярная ведущая Лилия Ребрик и хореограф Андрей Дикий решили встретить Новый год в Карпатах. На заснеженных склонах знаменитости устроили семейную фотосессию, позируя перед камерой со своими дочками – Дианой и Полиной.

Светлана Тарабарова

А вот для Светланы Тарабаровой конец декабря запомнится на всю жизнь. Ее 1-летний сын Иван впервые увидел снег. Удивление мальчика поддержала его звездная мама, которая приняла участие в забавной семейной фотосессии на дворе собственного имения на Киевщине.

Джамала

В канун Нового года Джамала разместила в своем блоге стильные праздничные фото с маленьким Эмиром-Рахманом. Певица подготовилась к колоритной съемке и подготовила для сына костюм Санта-Клаусса. Сама же артистка предпочла блестящий костюм.

Екатерина Бужинская

Замечательный family-look продемонстрировала певица Екатерина Бужинская. Артистка подобрала для мужа и двойняшек костюмы с рождественскими клетчатыми вставками, что очаровало сеть. Екатерина Бужинская решила еще не показывать лица детей, поэтому 2-летние Дмитрий и Катя повернулись к камере спиной.