От Меган Маркл ушла помощница, которая работала во дворце 17 лет, – СМИ

Герцогиня Сассекская попала в очередную скандальную ситуацию. Помощница Меган Маркл Саманта Коэн, которую приняла на работу Ее Величество еще в 2002 году, уволилась.

Как сообщают журналисты The Sun, пока неизвестны официальные причины увольнения 51-летней Саманты Коэн. В СМИ подозревают, что на решение помощницы Меган Маркл повлиял скандал с участием герцогов Сассекских по использованию частных самолетов.

Читайте также: Сила женщин: Ким Кардашян вступилась за Меган Маркл из-за травли в печати

Саманта Коэн нашла другую престижную работу, которая не будет связана с Кенсингтонским дворцом. Перспективная австралийка стала представительницей благотворительной организации Cool Earth, которая занимается проблемами экологии. В частности, отныне Саманта Коэн будет бороться против выбросов углерода в атмосферу, которые происходят в результате частных авиарейсов. В то же время Меган Маркл будет вынуждена вновь искать себе помощницу.

Что известно о скандале с участием герцоговВнутри августе 2019 года стало известным, что принц Гарри и Меган Маркл с маленьким сыном совершили перелет в Ниццу. Пара не воспользовалась обычным авиарейсом, выбрав частный самолет. Впоследствии выяснилось, что перелет им оплатил Элтон Джон, который является владельцем самолета. Однако герцогов Сассекских все же обвинили в лицемерии: супруги публично становятся на защиту экологии, но не учитывают, что частные джеты выбрасывают в атмосферу в 7 раз больше диоксида кислорода на человека, чем коммерческие рейсы.

Сейчас представители королевской семьи не комментируют увольнение Саманты Коэн. Известно, что до работы в резиденции Елизаветы II она работала на австралийское правительство. С 2011 по 2018 год Саманта была руководителем пресс-службы Ее Величества. Уволиться Коэн хотела значительно раньше, однако, по словам инсайдеров, ей помешало обещание, которое она дала монарху. Поэтому Саманта все же помогла Меган Маркл с адаптацией и возвращением к королевским обязанностям после рождения Арчи. По данным СМИ, именно Елизавета II назначила Саманту Коэн личным помощником герцогини Сассекской.



Саманта Коэн / Getty Images

Интересно, что это не первая помощница Меган Маркл, которая уволилась. Ранее по меньшей мере три няни отказались от работы с герцогиней Сассекской. Все в один голос заявляли, что американка имеет невыносимый характер и даже не давала им держать маленького Арчи на руках. Кроме этого, из дворца ушел пилот королевы, который утверждал, что в то время беременная Меган Маркл превратила его работу в курьерскую.